【KTSF 朱慧琪報導】

近6萬張兒童汽車安全座椅有安全隱患,需要召回修理。

需要召回修理的是Dorel Juvenile集團旗下的Safety 1st和Maxi-Cosi品牌多個型號的兒童汽車安全座椅,原因是用於固定安全座椅底座的固件可能會失效,令座椅無法固定在車輛座位上。

該公司會於4月7日陸續向受影響的消費者發出通知,並免費寄送全新的底座。

消費者亦可以點擊:Maxicosi.com,看下自己的兒童安全座椅有沒有受影響。

