灣區再有大氣河風暴來襲 當局呼籲民眾做準備

灣區週四將會有另外一次大氣河來襲,民眾需要為這場暴風雨做準備。

國家氣象局預測,週四上午開始,沿海地區會先開始下雨,之後逐漸擴散到灣區其他地區,雨勢會逐漸變大,一直到晚上和週五早上。

氣象局估計,降雨將會比早前預測的來得更多,比如說,之前估計Santa Cruz山區會記錄到6.3 英寸的雨水,新的模型預測會是7.5英寸,比較低窪的地方,如舊金山在週四到週五的兩天內會有多達2吋的雨水,聖荷西會有1.5吋。

東灣方面會記錄到2到4吋,山區會比近海灣的地方有更多的雨水。

雨勢最大的時候將是週四晚上,可以在半個小時內記錄到多達半吋的雨水,氣象局也發出淹水警示。

除了下雨,還會刮大風,山區風速可達每小時20到30英里,舊金山、半月灣和東灣內陸地區則會有30到40英里。

週四晚上到週五上午,整個灣區會有2到3成的機率會有雷陣雨,除了閃電、打雷,也會下冰雹,這都會加劇淹水的狀況。

氣象局表示,尤其是在山火燒過的地方,可能會出現泥石流。

這場大氣河的濕氣是來自夏威夷一帶,氣象局的淹水警示將從週四開始,一直到星期天上午,一些溪流會氾濫,低窪地區和一些道路有可能會淹水。

另外,灣區捷運(BART)也表示,在大雨中會減慢列車行駛速度,建議乘客在通勤時間多加至少十分鐘。

這場豪雨過後,另外一場大雨將在下週一到來。

