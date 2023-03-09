聯邦當局調查Tesla意外事故 包括軚盤脫落及自駕系統車禍（視頻）

March 9, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦安全監管機構正調查電動車Tesla的多宗事故，包括軚盤脫落和涉及自動駕駛系統的車禍。

國家公路交通安全管理局表示收到兩宗投訴，車主指車輛在行駛期間軚盤脫落，當局指在這兩宗事件中，汽車都缺少了將軚盤連接到轉向柱的螺絲。

涉事的是2023年的Tesla Y型號SUV，當局正展開調查，這是下令召回前採取的步驟，一旦宣佈召回，將有約12萬輛車受影響。

根據其中一位車主向美國有線新聞網透露，他的車在1月24日收到，而在5日後，就發生了軚盤脫落的事件，他向當局和車廠通報後，Tesla換走涉事汽車，而報告中並沒有透露涉事的問題有沒有造成意外或人體受傷。

除此之外，當局也正調查多宗事故，涉及Tesla電動車使用自動駕駛系統時，撞上停在公路上正處理其他事故的緊急車輛，包括2月18日發生在東灣Contra Costa縣，一輛Tesla Model S電動車撞上一輛消防車，事故中Tesla司機死亡，5人受傷，當中包括四名消防員。

當局正調查Tesla的自動駕駛系統，如何探測停在公路上的緊急車輛和作出反應，目前至少有14輛Tesla電動車在使用自動駕駛功能時撞上緊急車輛。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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