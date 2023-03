聯邦當局調查Tesla意外事故 包括軚盤脫落及自駕系統車禍（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦安全監管機構正調查電動車Tesla的多宗事故,包括軚盤脫落和涉及自動駕駛系統的車禍。

國家公路交通安全管理局表示收到兩宗投訴,車主指車輛在行駛期間軚盤脫落,當局指在這兩宗事件中,汽車都缺少了將軚盤連接到轉向柱的螺絲。

涉事的是2023年的Tesla Y型號SUV,當局正展開調查,這是下令召回前採取的步驟,一旦宣佈召回,將有約12萬輛車受影響。

根據其中一位車主向美國有線新聞網透露,他的車在1月24日收到,而在5日後,就發生了軚盤脫落的事件,他向當局和車廠通報後,Tesla換走涉事汽車,而報告中並沒有透露涉事的問題有沒有造成意外或人體受傷。

除此之外,當局也正調查多宗事故,涉及Tesla電動車使用自動駕駛系統時,撞上停在公路上正處理其他事故的緊急車輛,包括2月18日發生在東灣Contra Costa縣,一輛Tesla Model S電動車撞上一輛消防車,事故中Tesla司機死亡,5人受傷,當中包括四名消防員。

當局正調查Tesla的自動駕駛系統,如何探測停在公路上的緊急車輛和作出反應,目前至少有14輛Tesla電動車在使用自動駕駛功能時撞上緊急車輛。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。