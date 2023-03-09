舊金山永久允許公眾在市參議會會議中遙距發言

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）市參議會通過永久允許公眾以遙距方式在市參議會中發言。

舊金山市參議會在疫情期間，讓民眾不需要到市政廳的會議現場，而可以透過視訊會議或電話方式發言，市參議會原本打算結束這個做法，而只允許殘障人士繼續可以以遙距方式發言。

市參事麥德誠則提出保留，讓民眾可以遙距發言的動議，不考慮民眾是否有肢體上的缺陷，而也可以無限的在市參議會或委員會的會議中發言，這個決議獲表決通過。

投下反對票的孟達文表示，隨著疫情管控鬆綁，也不需要保留無限的公眾遙距發言，因為這會拖延會議。

麥德誠則表示，見過有人濫用公眾發言時間，但是也不應該限制民主制度上的程序，也更加可以讓一些有個人因素，例如照顧孩子或年長人士的民眾，也同樣可以參與會議。

孟達文則指出，無限的公眾發言所花的時間，可以更加有效的用在服務社區。

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