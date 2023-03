聖荷西男子涉炸毀PG&E變電箱被捕 家藏大量爆炸物（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西警方週三公佈涉嫌炸毀市內兩個PG&E變電箱的疑犯身份,並在疑犯家中查獲大量危險爆裂物製品。

聖荷西警方在週三的記者會上,公佈疑犯是35歲的聖荷西居民Peter Karasev,他涉嫌炸毀市內兩個PG&E變電箱,並在家中存放高爆炸性的化學材料。

警方公佈的事發畫面中,看到在1月5日凌晨兩點左右,位於Snell Ave. 6105號路段,一名可疑人士在點燃炸彈後,騎乘自行車離開,隨後變電箱就起火燃燒。

PG&E人員在發現變電箱明顯非自然起火後通報警方,也指在去年12月8日於Thornwood Dr 5000號路段也曾發生類似事件。

警方調查後在3月1日逮捕Karasev,並搜查他位於Potomac Ct 600號路段的住所,因為在家中發現太多危險物品,加上擔心在搜查過程中發生爆炸意外,警方疏散與Karasev住在家中的妻子,還有三名年幼的小孩及隔壁鄰居。

聖荷西警察局副局長Paul Joseph說:「調查過程中,我們查獲了各種物品,包括一份自製液體炸藥,多個高能量自製破壞性裝置,和多個疑似破壞性裝置。」

除此之外,警方也找到許多製作炸彈的材料及工具,並查獲至少五把槍。

地檢官辦公室將以至少九項罪名起訴Karasev,包括縱火、持有破壞性裝置、引爆破壞性裝置、破壞電線、危害兒童等罪名,他將在本週五提堂。

市長Matt Mahan週三也出席記者會,讚揚聖荷西警方的辦案能力,也防止了憾事發生。

Mahan說:「如果沒有我們警調單位,和合作夥伴的努力,這可能是非常黑暗的一天,我們可能看到非常嚴重的悲劇,造成重大傷害及死傷。」

警方仍在調查Karasev的犯案動機,也呼籲有相關資訊的民眾與警方聯繫。

