舊金山市府慶祝三八婦女節 市長表揚女性社區領袖的貢獻（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

3月是女性歷史月,週三亦是三八婦女節,舊金山(三藩市)市長布里德表揚女性社區領袖的貢獻。

布里德週三出席市府大樓一個慶祝典禮,在布里德任內,女性政客的比例持續上升。

布里德說:「舊金山61%的部門主管都是女性,除了市長的職位,舊金山真的是由女性所運行的。」

她說女性在以前都不能從政,為此她感到驕傲,特別讚美幾位女性領袖Andrea Dew Steele、Phelicia Jones、方李邦琴。

Andrea Dew Steele是非牟利組織Emerge California的共同創辦人,這個組織的目標是裝備女性,為她們從政做好準備,Steele說希望未來看到越來越多女性在政界出現。

Steele說:「在今天三八婦女節,我們是時候重申對性別平等的承諾,現在比以往更需要,爭取我們的權利。」

Phelicia Jones幾十年來致力於民權活動,一直幫助被邊緣化的族群,提升他們的生活質素,亦在舊金山縣警內開展各種計劃,協助出獄的更新人士。

至於方李邦琴除了作出大大小小的捐款,她畢生貢獻於教育及增強美中關係,亦曾是舊金山《觀察者報》的老闆。

布里德表示,想在今天感激這幾位為社區貢獻的女性,亦希望大家在女性歷史月可以記著全世界追求性別平等的女性。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。