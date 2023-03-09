舊金山市府慶祝三八婦女節 市長表揚女性社區領袖的貢獻（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

3月是女性歷史月，週三亦是三八婦女節，舊金山（三藩市）市長布里德表揚女性社區領袖的貢獻。

布里德週三出席市府大樓一個慶祝典禮，在布里德任內，女性政客的比例持續上升。

布里德說：「舊金山61%的部門主管都是女性，除了市長的職位，舊金山真的是由女性所運行的。」

她說女性在以前都不能從政，為此她感到驕傲，特別讚美幾位女性領袖Andrea Dew Steele、Phelicia Jones、方李邦琴。

Andrea Dew Steele是非牟利組織Emerge California的共同創辦人，這個組織的目標是裝備女性，為她們從政做好準備，Steele說希望未來看到越來越多女性在政界出現。

Steele說：「在今天三八婦女節，我們是時候重申對性別平等的承諾，現在比以往更需要，爭取我們的權利。」

Phelicia Jones幾十年來致力於民權活動，一直幫助被邊緣化的族群，提升他們的生活質素，亦在舊金山縣警內開展各種計劃，協助出獄的更新人士。

至於方李邦琴除了作出大大小小的捐款，她畢生貢獻於教育及增強美中關係，亦曾是舊金山《觀察者報》的老闆。

布里德表示，想在今天感激這幾位為社區貢獻的女性，亦希望大家在女性歷史月可以記著全世界追求性別平等的女性。

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