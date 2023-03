5婦人入稟控告德州墮胎禁令

【KTSF 張麗月報導】

德州實施全國最嚴厲墮胎禁令,有5名婦女週二入禀州法院控告德州政府,控狀指,她們的懷孕雖然危害到生命,但她們要求接受墮胎仍然被拒絕,因此控告州政府,今次是自從聯邦最高法院推翻1973年裁定婦女擁有墮胎權的路韋案之後,最新一波有關墮胎禁令的法律訴訟。

5名婦女提出的訴訟指,德州的墮胎禁令太過模糊,部份懷孕婦女如果面對健康併發症,醫生都不敢對她們進行墮胎,對醫生來說等於製造了混亂,令醫生無法提供必要的護理來保護她們和胎兒。

五名原告婦女指,她們曾經在德州墮胎禁令生效後尋求過墮胎,但儘管懷孕對她們的健康和胎兒構成風險和傷害,但她們的墮胎請求仍被拒絕。

德州的墮胎禁令列明,任何檢測得到胎兒心跳的懷孕,都不能接受流產,就算亂倫或強姦都沒有例外,即是說,幾乎所有墮胎都是違法,「除非母親的生命面臨危險」,但沒有具體說明,在甚麽情況下可以接受墮胎,這點令許多醫生不敢提供墮胎服務。

今次訴訟的原告還包括由生殖權利中心代表的兩名德州婦產科醫生,今次也是第一宗婦女個人因為墮胎禁令受到傷害而同一個州打官司。

原告指,墮胎禁令寫得太過含糊,如果德州政府不認為婦女的情況需要醫療緊急服務,醫療專業人員就會因此而擔心要面對法律責任,原告尋求通過訴訟,讓墮胎禁令得到更進一步的澄清。

