5婦人入稟控告德州墮胎禁令

March 9, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

德州實施全國最嚴厲墮胎禁令，有5名婦女週二入禀州法院控告德州政府，控狀指，她們的懷孕雖然危害到生命，但她們要求接受墮胎仍然被拒絕，因此控告州政府，今次是自從聯邦最高法院推翻1973年裁定婦女擁有墮胎權的路韋案之後，最新一波有關墮胎禁令的法律訴訟。

5名婦女提出的訴訟指，德州的墮胎禁令太過模糊，部份懷孕婦女如果面對健康併發症，醫生都不敢對她們進行墮胎，對醫生來說等於製造了混亂，令醫生無法提供必要的護理來保護她們和胎兒。

五名原告婦女指，她們曾經在德州墮胎禁令生效後尋求過墮胎，但儘管懷孕對她們的健康和胎兒構成風險和傷害，但她們的墮胎請求仍被拒絕。

德州的墮胎禁令列明，任何檢測得到胎兒心跳的懷孕，都不能接受流產，就算亂倫或強姦都沒有例外，即是說，幾乎所有墮胎都是違法，「除非母親的生命面臨危險」，但沒有具體說明，在甚麽情況下可以接受墮胎，這點令許多醫生不敢提供墮胎服務。

今次訴訟的原告還包括由生殖權利中心代表的兩名德州婦產科醫生，今次也是第一宗婦女個人因為墮胎禁令受到傷害而同一個州打官司。

原告指，墮胎禁令寫得太過含糊，如果德州政府不認為婦女的情況需要醫療緊急服務，醫療專業人員就會因此而擔心要面對法律責任，原告尋求通過訴訟，讓墮胎禁令得到更進一步的澄清。

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