Fremont市有高中生發明分類垃圾模型 目前在多校使用（視頻）

東灣Fremont的American高中機器人社團發明了一個分類垃圾的模型,目前在多個學校使用。

垃圾分類已經行之多年,儘管每個垃圾桶上面都有照片,但是並不是每個人都遵守規定,經常就是隨手一丟,或是搞不清楚該丟在哪個垃圾桶。

American高中的機器人社團Ink and Metal,在學校看到了這個情形,開發了一種自動物理垃圾分類機,它使用定制的人工智能模型,自動將垃圾分類並放入三個垃圾箱。

學生Preet Karia說:「五年前在西班牙課,老師要大家做一個跟環保有關的作業,並提出解決方法,有兩個隊員想到這個偵測垃圾掩埋場,帶回機器人團隊,提出一些獨特的想法,我們想出了垃圾分類器,我們的第一個賽季,我們只是加了一個盒子在相機的頂部,我們只是通知用戶,是垃圾填埋場或回收或組合,多年來我們一直在修改,經歷了許多互動,使這個垃圾分類器更好。」

將垃圾一個一個放入裡面有一盞燈和一個相機,然後它會拍下這塊垃圾的照片,使用開發的人工智能模型,當關閉它時,會自動移向這些垃圾箱,堆肥、回收或是垃圾。

學生Manasa Maddi說:「人工智能模型,我們分類各種影像來訓練模型,幾乎90%準確,關於影響力,在幾個月前,我們開始在一些學校使用,許多學生在午餐時間,將垃圾放進去進行分類,就會顯示出該放進哪個垃圾桶。」

這個模型受到Fremont市府的認可,機器人團隊在許多學校分享這個模型,並教育同儕。

學生Rishabh Athreya說:「這是我們最初的模型,我們在Fremont的學校,其他地方運用這個模型,這樣做的目的並不完全,是為了產生最大的影響,我們需要更多有規模的公司,並生產更大的規模,對於這個模型,目的是教育人們如何正確分類垃圾,如果他們不正確分類垃圾,可能會產生後果。」

Ink and Metal機器人社團過去兩年排名北加州前三名,他們熱衷用STEM理科知識來解決社區問題。

