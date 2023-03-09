Fremont市有高中生發明分類垃圾模型 目前在多校使用（視頻）

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東灣Fremont的American高中機器人社團發明了一個分類垃圾的模型，目前在多個學校使用。

垃圾分類已經行之多年，儘管每個垃圾桶上面都有照片，但是並不是每個人都遵守規定，經常就是隨手一丟，或是搞不清楚該丟在哪個垃圾桶。

American高中的機器人社團Ink and Metal，在學校看到了這個情形，開發了一種自動物理垃圾分類機，它使用定制的人工智能模型，自動將垃圾分類並放入三個垃圾箱。

學生Preet Karia說：「五年前在西班牙課，老師要大家做一個跟環保有關的作業，並提出解決方法，有兩個隊員想到這個偵測垃圾掩埋場，帶回機器人團隊，提出一些獨特的想法，我們想出了垃圾分類器，我們的第一個賽季，我們只是加了一個盒子在相機的頂部，我們只是通知用戶，是垃圾填埋場或回收或組合，多年來我們一直在修改，經歷了許多互動，使這個垃圾分類器更好。」

將垃圾一個一個放入裡面有一盞燈和一個相機，然後它會拍下這塊垃圾的照片，使用開發的人工智能模型，當關閉它時，會自動移向這些垃圾箱，堆肥、回收或是垃圾。

學生Manasa Maddi說：「人工智能模型，我們分類各種影像來訓練模型，幾乎90%準確，關於影響力，在幾個月前，我們開始在一些學校使用，許多學生在午餐時間，將垃圾放進去進行分類，就會顯示出該放進哪個垃圾桶。」

這個模型受到Fremont市府的認可，機器人團隊在許多學校分享這個模型，並教育同儕。

學生Rishabh Athreya說：「這是我們最初的模型，我們在Fremont的學校，其他地方運用這個模型，這樣做的目的並不完全，是為了產生最大的影響，我們需要更多有規模的公司，並生產更大的規模，對於這個模型，目的是教育人們如何正確分類垃圾，如果他們不正確分類垃圾，可能會產生後果。」

Ink and Metal機器人社團過去兩年排名北加州前三名，他們熱衷用STEM理科知識來解決社區問題。

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