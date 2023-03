中國簽證申請預約系統開通 流量過大出現當機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

3月8日是中國駐舊金山總領事館的中國簽證申請預約系統開通的第一天,不少申請人週三子夜一過零時,就上網搶預約時段,而另一個申請線上填表的網站,則因為流量過大,一度出現網頁卡卡甚至當機的情況,至於上網預約要注意些甚麼?

這是小紅書用戶玥瑤週二半夜熬夜蹲點,準時在3月8日子夜零時上網,開搶申請簽證的預約時間,而且成功預約到春假時去中領館辦理中國簽證。

照片顯示,當時還有很多的預約有空缺,每天有300個號碼可以登記。

週三在社交媒體上也陸續看到,有網友分享預約成功的消息,舊金山中領館從1月8日起,改善關於復產復工、商務、留學、探親以及團聚等外籍人士到中國的簽證安排,不過開放領務大廳以來,中領館外天天大排長龍,甚至有不少人連夜露宿街頭,就為了爭取每天前150個名額,以便獲准進入內申請簽證。

為了解決這一問題,中領館下星期一開始全面改為上網預約制,而預約系統週三凌晨零時起開放民眾預約。

不過民眾在預約之前要先做好準備,以免白忙一場,首先申請人或代辦人第一個步驟,需要先到中國簽證在線填表網站COVA填寫申請表格,週三因為填表的人流量大,導致網站卡卡,經常要等很久網頁才會運轉完成,而且每一個步驟都要等候,甚至還出現了網站癱瘓當機的情況。

全部資料齊備之後,會獲得一個簽證申請表申請編號,有了這個編號才能到第二步驟,也就是中國簽證申請在線預約系統網站AVAS,在網上預約前往中領館遞件的時間,有了預約時間才能在預約好的時間進入中領館辦理,週三在線預約系統則運作正常。

本台週三也聯繫中領館,想了解預約系統第一天運作的情況,不過中領館方面表示,由於這是全新的系統,目前沒有數據可以分享。

要特別提醒申請人,填表過程中要上傳照片,而申請中國簽證的必要文件都需要備齊,一般申請人最常碰到的問題,就是要附上前往中國原因的邀請函,邀請函除了要說明赴華理由,還記得要包含護照號碼。

另外,雖然中領館下星期一起才會改為預約制,這個星期還是可以親身排隊辦理,不過中領館週二宣布,因為系統升級,本週五將會暫停對外辦公,提醒申請人不要白跑一趟,原定本週五取件的人士,可以改由本週日上午10點到下午1點到中領館取件。

線上填表和預約網址,可上點擊以下網頁:

中國簽證在線填表網站COVA: https://cova.mfa.gov.cn/

中國簽證申請在線預約系統網站AVAS: https://avas.mfa.gov.cn

