申請中國簽證全面改採預約制之後,如果有急事要前往中國怎麼辦?中國駐舊金山總領事館表示,符合人道因素條件的人士,可走緊急核發簽證的綠色通道,不過社區還是有很多人不知道有綠色通道政策,一名悲傷的女兒就向本台訴說,因為簽證辦理問題,而遺憾地來不及送母親最後一程。

不願露面的April來自中國廣東肇慶,去年感恩節前兩天,她在家鄉八十多歲的母親去世,持美國護照的她,無法回中國見母親最後一面。

今年1月9日,哥哥告訴她2月27日要為母親辦理百日法事,她想著一定要回去,送母親最後一程。

April說:「1月16號就到中領事館那邊,前往辦證的,沒想到到了那邊又沒法辦證,接著就告訴我們如果持美國護照,就自己上網辦證,我就拍下那個網址回去,開始就填寫所有的表去辦。」

April說第二天就寄出資料,中領館也確認收到,期間因為資料不齊備,兩度補件。

April說:「1月20號就已經補齊資料,接著就一直等,一直都沒有通知過我,然後到了2月20號才告訴我,原來資料還尚未補夠,告訴我說寫的邀請函,沒寫到護照號碼,如果領事館的人員夠專業的話,當時收到我的資料應該一早就通知我才對,是不是。」

為了邀請函沒有包括護照號碼,April一等就是四個星期,期間沒法訂機票,因為不確定是否能拿到簽證,眼見距離母親百日法事只剩不到七天,就算趕快再次補件,也不見得能第一時間被處理。

April說:「所以我只能被迫取消回去了,所以這件事就覺得是我一生人的遺憾,連媽媽最後一程都沒送到,因為當時都是不在(去世)的時候,就已經很遺憾回不去,雖然是很緊逼辦簽證,所以最後變成沒法去,所以就是遺憾。」

現在舊金山中領館改為全面網上預約,有不少人關注,萬一有緊急狀況需要臨時前往中國,該怎麼辦理簽證?

領館方面表示,因人道理由需要,緊急核發簽證的人士可走綠色通道,包括家人病危或奔喪,不受線上預約的配額限制。

申請人須除了登錄中國簽證在線填表網站,在線填寫並提交簽證申請表之外,需要提交病危通知書或死亡證明,患者或死者的身分證件複印件,親屬關係證明等,將這些證明材料發送電郵至sf_visa@csm.mfa.gov.cn,並說明緊急的情況,中領館會視情況回覆郵件予以指導,提供緊急辦證便利。

April表示,她並不知道有綠色通道政策。

