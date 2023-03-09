【KTSF 古琳嘉報導】

申請中國簽證全面改採預約制之後，如果有急事要前往中國怎麼辦？中國駐舊金山總領事館表示，符合人道因素條件的人士，可走緊急核發簽證的綠色通道，不過社區還是有很多人不知道有綠色通道政策，一名悲傷的女兒就向本台訴說，因為簽證辦理問題，而遺憾地來不及送母親最後一程。

不願露面的April來自中國廣東肇慶，去年感恩節前兩天，她在家鄉八十多歲的母親去世，持美國護照的她，無法回中國見母親最後一面。

今年1月9日，哥哥告訴她2月27日要為母親辦理百日法事，她想著一定要回去，送母親最後一程。

April說：「1月16號就到中領事館那邊，前往辦證的，沒想到到了那邊又沒法辦證，接著就告訴我們如果持美國護照，就自己上網辦證，我就拍下那個網址回去，開始就填寫所有的表去辦。」

April說第二天就寄出資料，中領館也確認收到，期間因為資料不齊備，兩度補件。

April說：「1月20號就已經補齊資料，接著就一直等，一直都沒有通知過我，然後到了2月20號才告訴我，原來資料還尚未補夠，告訴我說寫的邀請函，沒寫到護照號碼，如果領事館的人員夠專業的話，當時收到我的資料應該一早就通知我才對，是不是。」

為了邀請函沒有包括護照號碼，April一等就是四個星期，期間沒法訂機票，因為不確定是否能拿到簽證，眼見距離母親百日法事只剩不到七天，就算趕快再次補件，也不見得能第一時間被處理。

April說：「所以我只能被迫取消回去了，所以這件事就覺得是我一生人的遺憾，連媽媽最後一程都沒送到，因為當時都是不在（去世）的時候，就已經很遺憾回不去，雖然是很緊逼辦簽證，所以最後變成沒法去，所以就是遺憾。」

現在舊金山中領館改為全面網上預約，有不少人關注，萬一有緊急狀況需要臨時前往中國，該怎麼辦理簽證？

領館方面表示，因人道理由需要，緊急核發簽證的人士可走綠色通道，包括家人病危或奔喪，不受線上預約的配額限制。

申請人須除了登錄中國簽證在線填表網站，在線填寫並提交簽證申請表之外，需要提交病危通知書或死亡證明，患者或死者的身分證件複印件，親屬關係證明等，將這些證明材料發送電郵至sf_visa@csm.mfa.gov.cn，並說明緊急的情況，中領館會視情況回覆郵件予以指導，提供緊急辦證便利。

April表示，她並不知道有綠色通道政策。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。