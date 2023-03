【有線新聞】

據報美國最快周五撤銷對中國旅客的檢測要求。

外媒報道,基於中國確診數字下降,並提供更多變異病毒數據,美國疾控中心決定取消中國旅客上機前提交陰性檢測證明要求,但維持旅客自願基因組測序計劃,以監測病毒變異及各地疫情狀況。

美國1月起收緊內地和港澳地區旅客防疫限制。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。