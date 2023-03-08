司法部入稟法院阻撓JetBlue收購廉航Spirit

March 8, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(JTOcchialini / Flickr / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部週二對JetBlue航空收購廉航Spirit航空的交易提出訴訟，指交易會使競爭對手減少，從而抬高機票價格，這是20多年來，政府首次試圖阻止美國的航空公司合併。

聯邦司法部週二宣佈入稟麻省聯邦法院，以阻止JetBlue航空收購廉航Spirit航空，訴訟指這項38億美元的併購案，將損害消費者的利益。

司法部長加蘭說：「如果允許合併，將限制消費者選擇，並推高全國的機票價格。」

加蘭表示，拜登政府一直認為，企業之間需要加強競爭，尤其是在航空業，以降低消費者的出行成本。

司法部指出，Spirit航空的經營模式顛覆航空業，其發展成全國最大的廉航，迫使其他航空公司，包括JetBlue都要減價爭客。

Spirit航空的基本票價極低，座位空間狹窄，包括劃位、飲品，以及手提或寄艙行李等，通通要額外收費。

JetBlue計劃在完成併購後，取消Spirit的經營模式，改為提供較寬敞的座位，變相減少客機的載客量。

司法部指，JetBlue的計劃，將消除市場上約一半的超低價機票，當局會執行反壟斷法，保護消費者。

JetBlue的行政總裁反駁指，合併後機票價格不會上升，消費者會受惠，因為合併後，公司將成為全國第五大航空公司，提升競爭力。

過去22年，全國有五宗航空公司併購案，司法部都未曾提出訴訟阻止，這些併購將九間航空公司變成四間大型航空公司，包括AA美國航空、達美、聯合和西南航空，這四大航空公司佔市場8成份額。

聯邦運輸部長布提捷支持司法部阻止JetBlue和Spirit的併購案，指這樣做與以往不同，但這是正確的做法。

這筆交易的決定權不在司法部、運輸部或聯邦通信委員會的手上，將由法院決定是否批准合併。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*