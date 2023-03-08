司法部入稟法院阻撓JetBlue收購廉航Spirit

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部週二對JetBlue航空收購廉航Spirit航空的交易提出訴訟，指交易會使競爭對手減少，從而抬高機票價格，這是20多年來，政府首次試圖阻止美國的航空公司合併。

聯邦司法部週二宣佈入稟麻省聯邦法院，以阻止JetBlue航空收購廉航Spirit航空，訴訟指這項38億美元的併購案，將損害消費者的利益。

司法部長加蘭說：「如果允許合併，將限制消費者選擇，並推高全國的機票價格。」

加蘭表示，拜登政府一直認為，企業之間需要加強競爭，尤其是在航空業，以降低消費者的出行成本。

司法部指出，Spirit航空的經營模式顛覆航空業，其發展成全國最大的廉航，迫使其他航空公司，包括JetBlue都要減價爭客。

Spirit航空的基本票價極低，座位空間狹窄，包括劃位、飲品，以及手提或寄艙行李等，通通要額外收費。

JetBlue計劃在完成併購後，取消Spirit的經營模式，改為提供較寬敞的座位，變相減少客機的載客量。

司法部指，JetBlue的計劃，將消除市場上約一半的超低價機票，當局會執行反壟斷法，保護消費者。

JetBlue的行政總裁反駁指，合併後機票價格不會上升，消費者會受惠，因為合併後，公司將成為全國第五大航空公司，提升競爭力。

過去22年，全國有五宗航空公司併購案，司法部都未曾提出訴訟阻止，這些併購將九間航空公司變成四間大型航空公司，包括AA美國航空、達美、聯合和西南航空，這四大航空公司佔市場8成份額。

聯邦運輸部長布提捷支持司法部阻止JetBlue和Spirit的併購案，指這樣做與以往不同，但這是正確的做法。

這筆交易的決定權不在司法部、運輸部或聯邦通信委員會的手上，將由法院決定是否批准合併。

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