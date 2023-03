司法部入稟法院阻撓JetBlue收購廉航Spirit

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部週二對JetBlue航空收購廉航Spirit航空的交易提出訴訟,指交易會使競爭對手減少,從而抬高機票價格,這是20多年來,政府首次試圖阻止美國的航空公司合併。

聯邦司法部週二宣佈入稟麻省聯邦法院,以阻止JetBlue航空收購廉航Spirit航空,訴訟指這項38億美元的併購案,將損害消費者的利益。

司法部長加蘭說:「如果允許合併,將限制消費者選擇,並推高全國的機票價格。」

加蘭表示,拜登政府一直認為,企業之間需要加強競爭,尤其是在航空業,以降低消費者的出行成本。

司法部指出,Spirit航空的經營模式顛覆航空業,其發展成全國最大的廉航,迫使其他航空公司,包括JetBlue都要減價爭客。

Spirit航空的基本票價極低,座位空間狹窄,包括劃位、飲品,以及手提或寄艙行李等,通通要額外收費。

JetBlue計劃在完成併購後,取消Spirit的經營模式,改為提供較寬敞的座位,變相減少客機的載客量。

司法部指,JetBlue的計劃,將消除市場上約一半的超低價機票,當局會執行反壟斷法,保護消費者。

JetBlue的行政總裁反駁指,合併後機票價格不會上升,消費者會受惠,因為合併後,公司將成為全國第五大航空公司,提升競爭力。

過去22年,全國有五宗航空公司併購案,司法部都未曾提出訴訟阻止,這些併購將九間航空公司變成四間大型航空公司,包括AA美國航空、達美、聯合和西南航空,這四大航空公司佔市場8成份額。

聯邦運輸部長布提捷支持司法部阻止JetBlue和Spirit的併購案,指這樣做與以往不同,但這是正確的做法。

這筆交易的決定權不在司法部、運輸部或聯邦通信委員會的手上,將由法院決定是否批准合併。

