FIRST機器人競賽 台灣高中生組隊參加（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

FIRST機器人競賽3月9日至12日將在加州中谷Fresno登場,19位台灣的高中生代表台灣組隊參加,他們在賽前來到灣區。

代表台灣參加中谷地區FIRST機器人競賽FRC的19位高中生,週二在南灣僑教中心出席賽前記者會,主辦單位在1月8號公布題目給所有全球的中學生,參賽隊伍有六週的時間做準備。

台灣代表隊隊長闕辰翰說:「這段時間也是滿辛苦的,就是花很多時間,然後很勤的去做發想,因為電機不是只有馬達,還有感應器那種東西,然後還有一些演算法,演算法都要不斷去學習。」

FIRST機器人競賽FRC,是一個針對全球高校學生舉辦的機器人競賽,其中加州中谷賽區的比賽,3月9日至12日在Fresno舉行,共有38支隊伍參賽。

台灣代表隊由宋德震教授率隊,帶領LEO-CAT台灣石虎隊到美國參賽,19位隊員是來自康橋、東山、大直等多所學校的在校生,隊名取自台灣特有的石虎,Leopard Cat,象徵來自台灣的高中生向世界分享對機器人製作的熱忱和收穫。

台灣科技大學教授宋德震說:「其實機器人不在乎有沒有得獎或是得名,因為我們機器人是一個團隊,它好像是一個公司,所以很多的孩子,不見得是負責技術的,他是負責跟企業寫募款的一些信,幫這些技術團隊,技術的我們有機械,撰寫程式的部門,就是這個組別去寫一些計畫書。」

宋德震表示,透過比賽的過程,孩子們不但可以探索性向和專長,更能學習到團隊合作的重要。

宋德震說:「他們會明白一件事就是說,光靠技術不見得能讓團隊變得更好,有些時候是軟實力,所以我們讓孩子就是說,也可以學那些軟實力,然後去成就一個團隊,他可能是一個螺絲釘,但沒有他又不行。」

台灣石虎隊此行目標,是希望在比賽勝出,晉級到休士頓去比賽。

另外,台灣還有一個代表隊6998 Unipards,由南科實驗中學的學生組成,將在3月29日到4月1日,到北加州參加Monterey賽區的比賽。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。