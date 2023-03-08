FIRST機器人競賽 台灣高中生組隊參加（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

FIRST機器人競賽3月9日至12日將在加州中谷Fresno登場，19位台灣的高中生代表台灣組隊參加，他們在賽前來到灣區。

代表台灣參加中谷地區FIRST機器人競賽FRC的19位高中生，週二在南灣僑教中心出席賽前記者會，主辦單位在1月8號公布題目給所有全球的中學生，參賽隊伍有六週的時間做準備。

台灣代表隊隊長闕辰翰說：「這段時間也是滿辛苦的，就是花很多時間，然後很勤的去做發想，因為電機不是只有馬達，還有感應器那種東西，然後還有一些演算法，演算法都要不斷去學習。」

FIRST機器人競賽FRC，是一個針對全球高校學生舉辦的機器人競賽，其中加州中谷賽區的比賽，3月9日至12日在Fresno舉行，共有38支隊伍參賽。

台灣代表隊由宋德震教授率隊，帶領LEO-CAT台灣石虎隊到美國參賽，19位隊員是來自康橋、東山、大直等多所學校的在校生，隊名取自台灣特有的石虎，Leopard Cat，象徵來自台灣的高中生向世界分享對機器人製作的熱忱和收穫。

台灣科技大學教授宋德震說：「其實機器人不在乎有沒有得獎或是得名，因為我們機器人是一個團隊，它好像是一個公司，所以很多的孩子，不見得是負責技術的，他是負責跟企業寫募款的一些信，幫這些技術團隊，技術的我們有機械，撰寫程式的部門，就是這個組別去寫一些計畫書。」

宋德震表示，透過比賽的過程，孩子們不但可以探索性向和專長，更能學習到團隊合作的重要。

宋德震說：「他們會明白一件事就是說，光靠技術不見得能讓團隊變得更好，有些時候是軟實力，所以我們讓孩子就是說，也可以學那些軟實力，然後去成就一個團隊，他可能是一個螺絲釘，但沒有他又不行。」

台灣石虎隊此行目標，是希望在比賽勝出，晉級到休士頓去比賽。

另外，台灣還有一個代表隊6998 Unipards，由南科實驗中學的學生組成，將在3月29日到4月1日，到北加州參加Monterey賽區的比賽。

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