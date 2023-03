調查指矽谷收入前10%高居民 握有區內66%可投資資產（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一份針對南灣矽谷的調查發現,收入前10%高的居民,握有區內66%的可投資資產,顯示明顯的貧富差距。

根據矽谷的一個非營利組織Joint Venture Silicon Valley,矽谷的貧富差距是美國平均的23倍,而矽谷頂端的1%人士,擁有的財富是區內近一半人口的48倍。

報告也計算出2022年,矽谷區域內有16.3萬個總資產超過百萬的家庭,聚集在Santa Clara及San Mateo縣內。

而處於矽谷地區正中心的Cupertino市,也是Apple總部的所在地,面對貧富不均問題,Cupertino也是首當其衝。

Cupertino現任華裔市長魏虹(Wei Hung)就與本台分享看法:「財富不均的問題,我想大家都知道錢賺錢比較容易,要人賺錢其實真的是蠻困難的,尤其是我們如果說在加州,尤其是我們這個地區,已經擁有房地產的人要賺錢,這個房地產賺錢就非常容易,可是你如果是沒有房地產,一直每月付房租,你要增加財務就是蠻困難的。」

她也指,雖然貧富不均是全國當前所面對的問題,但特別是在矽谷地區的城市,例如Cupertino市內獨立屋的平均售價就高達280萬元,許多居民因為是科技業高收入人士,除了置產以外更是有餘額投資,賺取更高的回報,而其餘的市民則需要負擔矽谷的高房租,單睡房單位平均房租介於3500至4000元,還要加上日常開銷,所以難以翻身。

對此,魏虹希望Cupertino市府能夠透過提供住房,開始改善城市貧富不均的現況。

魏虹說:「我們需要增加住屋,我們增加住屋,讓他們每月的房租能夠減少,至少他們在存款方面,能夠存下來多一點。」

魏虹也提到,貧富不均不只是攸關市內的住房,更是牽連社區安全、發展、教育等議題。

