調查指矽谷收入前10%高居民 握有區內66%可投資資產（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一份針對南灣矽谷的調查發現，收入前10%高的居民，握有區內66%的可投資資產，顯示明顯的貧富差距。

根據矽谷的一個非營利組織Joint Venture Silicon Valley，矽谷的貧富差距是美國平均的23倍，而矽谷頂端的1%人士，擁有的財富是區內近一半人口的48倍。

報告也計算出2022年，矽谷區域內有16.3萬個總資產超過百萬的家庭，聚集在Santa Clara及San Mateo縣內。

而處於矽谷地區正中心的Cupertino市，也是Apple總部的所在地，面對貧富不均問題，Cupertino也是首當其衝。

Cupertino現任華裔市長魏虹（Wei Hung）就與本台分享看法：「財富不均的問題，我想大家都知道錢賺錢比較容易，要人賺錢其實真的是蠻困難的，尤其是我們如果說在加州，尤其是我們這個地區，已經擁有房地產的人要賺錢，這個房地產賺錢就非常容易，可是你如果是沒有房地產，一直每月付房租，你要增加財務就是蠻困難的。」

她也指，雖然貧富不均是全國當前所面對的問題，但特別是在矽谷地區的城市，例如Cupertino市內獨立屋的平均售價就高達280萬元，許多居民因為是科技業高收入人士，除了置產以外更是有餘額投資，賺取更高的回報，而其餘的市民則需要負擔矽谷的高房租，單睡房單位平均房租介於3500至4000元，還要加上日常開銷，所以難以翻身。

對此，魏虹希望Cupertino市府能夠透過提供住房，開始改善城市貧富不均的現況。

魏虹說：「我們需要增加住屋，我們增加住屋，讓他們每月的房租能夠減少，至少他們在存款方面，能夠存下來多一點。」

魏虹也提到，貧富不均不只是攸關市內的住房，更是牽連社區安全、發展、教育等議題。

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