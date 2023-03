舊金山市長布里德要求市議會通過警察撥款方案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週二在田德隆區要求市議會盡快通過對警察的撥款方案,她之前要求市議會為警察部門增加2,700萬的額外預算撥款。

布里德提到的2,700萬撥款項目,將用在支付警員超時工資、增加起訴公開售賣毒品的工作,和擴大社區大使計劃,來協助警方執法。

但是額外撥款目前正等待市議會的撥款委員會通過,再交由市議會表決。

住在SOMA區年長公寓的王太太表示,見到公寓外有人公開賣毒品,也感覺被人跟縱。

王太太說:「我們支持警察撥款,堅持大家要齊心合力幫助警察,維持次序。」

布里德說:「市議會的議員對這些(社區大使計劃)說不,他們可惜的在阻撓,也不肯把議案安排在議程上,公眾沒有機會發表意見,我們需要這些項目,我們需要他們做得更好,把政治放在一邊,為人們的生活著想。」

市議會撥款委員會主席陳詩敏(Connie Chan)指出,市府的140億預算中,目前面對7.2億的赤字,而原來在警察部門的撥款,已經將近10億,包括近一輪的警員加薪。

陳詩敏也指出,近期發生針對亞裔的暴力事件,但是就發現較多的警員經費是花在金融區,而花在如華埠、列治文區或日落區等華裔眾多的社區,則比較少。

陳詩敏說:「如果我們繼續在警察部門的投資,我們必須問他們,長期來看,要如何增加警員巡邏,不單只是金融區,而是整個城市,要怎樣增加巡邏,因為自己身為華人的代表,我另外會問怎樣會有雙語警察的巡邏。」

陳詩敏補充說,要是市府目前也關注其他,如資助糧食項目等其他需要撥款的活動。

陳詩敏說:「在經濟預算來看,整個城市要有平衡,不能夠把所有的錢投在一個部門,或只看待一個問題,要是這樣的話,就有其他的問題會發生,大家應該退一步來看,每一個部門其實都很重要,每一個問題的解決方法,並不是說有多一些警察,就能夠解決所有的問題,還有就是資源上的運作,其實給了這麼多錢,有沒有浪費,我覺得這是很大的問題,我覺得市府現在非常的浪費。」

預算委員會預計將在3月15日就警察額外撥款項目舉行公聽會,該項目一旦獲得通過,最早在3月21日交由市議會全會表決。

