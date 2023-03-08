舊金山市長布里德要求市議會通過警察撥款方案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週二在田德隆區要求市議會盡快通過對警察的撥款方案，她之前要求市議會為警察部門增加2,700萬的額外預算撥款。

布里德提到的2,700萬撥款項目，將用在支付警員超時工資、增加起訴公開售賣毒品的工作，和擴大社區大使計劃，來協助警方執法。

但是額外撥款目前正等待市議會的撥款委員會通過，再交由市議會表決。

住在SOMA區年長公寓的王太太表示，見到公寓外有人公開賣毒品，也感覺被人跟縱。

王太太說：「我們支持警察撥款，堅持大家要齊心合力幫助警察，維持次序。」

布里德說：「市議會的議員對這些（社區大使計劃）說不，他們可惜的在阻撓，也不肯把議案安排在議程上，公眾沒有機會發表意見，我們需要這些項目，我們需要他們做得更好，把政治放在一邊，為人們的生活著想。」

市議會撥款委員會主席陳詩敏（Connie Chan）指出，市府的140億預算中，目前面對7.2億的赤字，而原來在警察部門的撥款，已經將近10億，包括近一輪的警員加薪。

陳詩敏也指出，近期發生針對亞裔的暴力事件，但是就發現較多的警員經費是花在金融區，而花在如華埠、列治文區或日落區等華裔眾多的社區，則比較少。

陳詩敏說：「如果我們繼續在警察部門的投資，我們必須問他們，長期來看，要如何增加警員巡邏，不單只是金融區，而是整個城市，要怎樣增加巡邏，因為自己身為華人的代表，我另外會問怎樣會有雙語警察的巡邏。」

陳詩敏補充說，要是市府目前也關注其他，如資助糧食項目等其他需要撥款的活動。

陳詩敏說：「在經濟預算來看，整個城市要有平衡，不能夠把所有的錢投在一個部門，或只看待一個問題，要是這樣的話，就有其他的問題會發生，大家應該退一步來看，每一個部門其實都很重要，每一個問題的解決方法，並不是說有多一些警察，就能夠解決所有的問題，還有就是資源上的運作，其實給了這麼多錢，有沒有浪費，我覺得這是很大的問題，我覺得市府現在非常的浪費。」

預算委員會預計將在3月15日就警察額外撥款項目舉行公聽會，該項目一旦獲得通過，最早在3月21日交由市議會全會表決。

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