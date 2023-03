舊金山華埠不少商戶收到遮陽篷違規通知 市府辦講座講解規定（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

近日不少舊金山(三藩市)華埠業主表示,收到遮陽篷違規通知,舊金山市府多個部門週一日舉行有關招牌遮陽篷違規的免費交流講座,以便商家更了解申請程序和各項規定。

在11月1日至2月23日期間,舊金山樓宇檢查局表示,收到179宗匿名投訴,指控市內商戶非法安裝商業遮陽篷,對此當局採取回應行動,在全市範圍發出61張違例通知書。

批發農產商家鄭先生說:「我不知道什麼事,城府給我一張罰單我,它們說我的篷沒有牌照,要我申請牌照,那我不知怎麼做,我的店舖已經有45年了,現在才叫我補回篷的牌照,有點不公平。」

相比之下,在去年同期,樓宇檢查局只收到5宗關於非法安裝遮陽篷的投訴,主要地區集中在舊金山華埠、列治文、田德隆和Haight街,大部份收到罰單的業主,店舖已經經營多年,但此前從未收到過相關罰單。

而收到通知的商家,須要在30天內提出安裝申請,在60天內取得相關許可證。

由於社區反應強烈,加上市參事佩斯金介入,當局暫停發出新的罰單,同時也不徵收逾期罰款,而對現有的投訴,將延遲180天執法。

舊金山市府多個部門週一在華埠黃顯護遊樂場內舉行講座,讓商家了解申請遮陽篷的程序,和更了解相關規定,當中就包括遮陽篷的高度、設計和物料等。

舊金山樓宇檢查局表示,投訴都是匿名。

舊金山樓宇檢查局代表Patrick Hannan說:「我們今天(週一)來到這裡,是為了支持社區,並確保他們知道,本市希望幫助他們既滿足合規要求,又不會令他們因安全要求而有過重負擔。」

他指現階段會繼續加強外展教育,協助業主使用符合市府規定的遮陽篷。

而舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示,繼之前的ADA殘疾人法律訴訟和鐵閘問題,現時又因匿名舉報,有人向市府投訴商戶,他指出,會令接到罰單的商戶覺得煩憂。

邵旗謙說:「第一好多人還未收到投訴,當局現時指有179個,之後會不會有更加多,以及這投訴從那裡來,投訴真的可以令事情更好?這是大問題,為何當初生意在商業登記或者樓宇登記方面,為何沒有提出,現在有人投訴之後,就搞到大件事,是一個大問題,我相信政府自己都要看清楚,政府本身的做法是否存在漏洞,這亦好重要。」

當局指,如果業主對規劃要求有任何疑問,可發送電子郵件至PIC@sfgov.org,如果需要中文協助,可致電(628)652-7550。

