San Mateo市長和官員為大家解答建築全電氣化的疑問（視頻）

灣區和全國多個地方近年都推行將建築全電氣化,從而減少碳排放,本台採訪到中半島San Mateo市長和推行電氣化的職員,探討當中關於電氣化的一些疑問。

根據San Mateo市現時的規管,所有新建築必須要是全電氣化,包括住宅及辦公大樓,某些商用建築例如餐廳可以申請豁免。

而當現有業主翻新物業時,市府禁止新設備使用天然氣,例如是火爐及燒烤爐等。

市府的可持續發展分析師周淑華(Andrea Chow)表示,市民並不需要一刀切棄用天然氣設備,市府現階段只要求他們開始過渡到全電的設備。

周淑華說:「以翻新廚房為例,我們並不要求所有工程都裝有電爐,我們只要求你安裝一個插座,為未來的電氣設備作準備。」

她說,San Mateo的市民翻新時,可以通過兩個機構獲得回扣優惠,分別是中半島潔淨能源PCE,和灣區區域網絡BAYREN,業主更換熱水泵空氣調節系統,最多可以獲得3500元,更換熱水器最多獲得3000元,聯邦政府亦提供相關的減稅優惠。

而針對極端天氣造成停電,例如是去年底的連串風暴,她明白市民會有相關顧慮,指隨著加州逐漸棄用天然氣,並採用潔淨能源,相關部門亦正提升太陽能及電網的可靠性,又提到停電時,PG&E都有機會停止供應天然氣,加上天然氣爐亦依靠電力去點火。

另外一個關於電氣化的顧慮,就是煮食時電磁爐可不可以做到天然氣爐的「鑊氣」,周淑華回應表示,名廚甄文達曾經在一個訪問中,提到雖然電磁爐看起來很靜、亦沒有明火,但電磁爐的效能及強度都比天然氣爐高。

市長李美恩(Amourence Lee)亦同意這個說法:「我是華裔,經常用鑊煮食,我能告訴你,電磁爐煮食,除了更環保,也是更有效,煮出來的食物也一樣美味。」

有見及此,市府向所有San Mateo居民提供免費租用電磁爐的服務,讓他們親自嘗試電磁爐煮食。

李美恩又指,電氣化的最大目標。

是要減低碳排放

李美恩說:「最近有研究顯示,12%患上哮喘的兒童,都和廚房的天然氣設備有關。」

根據灣區空氣質素管理局,天然氣器具排放氮氧化物、臭氧及懸浮粒子,在灣區,天然氣器具所造成的空氣污染比車輛更多,李美恩指,市府經過謹慎分析,認為電氣化的成本和使用天然氣相若,可以接受。

李美恩說:「我們推行電氣化的過程十分溫和及慎重,去保護我們的居民和環境。」

除了一般的家居設備,San Mateo市府亦建議市民安裝二級電動車充電站,去符合州府計劃於2025年前將150萬架零排放車輛帶到街上,然而這些充電站要價約500至800元,加上安裝費就需要額外一千元或更多。

市民可以去到San Mateo市府網站了解更多詳情。

