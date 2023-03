聖荷西為拖欠租金商戶提供新一輪援助金（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西為拖欠租金的商戶提供新一輪的援助金,開始接受申請,還有Santa Clara縣為社區機構提供安全煙花活動的撥款,也將接受申請。

自2020年疫情開始以來,聖荷西市府已經向約500個商戶提供總共609萬的補助金,業主都是屬於低收入或中等收入的人士,受惠人主要來自非白人社區,撥款來自聯邦紓困計劃。

申請人必須拖欠超過60天的租金,補助金最高是1.5萬元,這一輪的補助金有180萬,可以幫助300個商戶。

要取得更多申請條件方面的資料,可以參考小商戶商業發展中心的網站:Accesssbdc.org/sjrr22,有多種語言內容,市府也會幫助非精通英語的人。

申請人必須親身到位於Monterey Road 1887號的中心尋求幫助,截止日期是4月30日。

另外,Santa Clara縣也會為政府和非牟利機構提供25,000元來主辦國慶日和煙花匯演有關的活動。

縣府表示,這是要幫助社區主辦安全的煙花活動,Santa Clara縣的五個縣區,將各選出兩個煙花活動獲得資助,每個活動將獲得5千元,縣議會將從中挑選。

要了解更多詳情的機構,可以寄電郵給縣府,電郵地址是CEO-Programs@ceo.sccgov.org,截止日期是3月31日。

