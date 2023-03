【KTSF娛樂】鄭秀文重啟20年前經典作 炮製新歌《愛是…2.0》

天后鄭秀文(Sammi)最近將20年前經典作品《愛是…》重新啟動,邀請𠵍學界KOL「好青年荼毒室」其中三位成員:豬文、鹽叔和阿泉合作,以𠵍學角度講愛情,炮製《愛是…2.0》,除了寫Rap詞還參與錄音和拍MV。他們坦言最初接到邀請時,還以為是電話騙徒,就算後來見到Sammi本尊仍未感真實,好夢幻,大呼神奇。 「好青年荼毒室」由十三位研讀哲學的年輕人組成,自2016年起在不同平台主持節目及發表文章,討論哲學問題。今次參與《愛是⋯2.0》創作的豬文是牛津大學博士、鹽叔是倫敦國王學院博士生、阿泉是香港中文大學哲學系博士生。Sammi自言是他們節目的Fans,她說:「有一天,我喺屋企忽發奇想,諗起20年前我首歌《愛是…》,經歷20年之後,喺呢首歌入面搵一個『愛』嘅答案,我好希望從哲學角度出發,然後就諗到『好青年荼毒室』。我一直有睇佢哋嘅節目,係佢哋嘅擁躉。我透過佢哋嘅節目,對哲學多咗認識。最初請佢哋寫呢首歌Rap嘅部份,三位都係讀哲學,搵佢哋寫就最恰當。詞方面,佢哋真係寫得好好。後來再深化件事嘅時候,就諗到不如由佢哋Rap埋。雖然當初唔知道佢哋Rap唔Rap到,我我有啲戰戰兢兢,但佢哋話『會去學,會嘗試去做』。佢哋搵真正Rapper朋友,認真訓練,好有誠意,落咗好多功夫,效果我非常滿意。」 鹽叔說:「好多謝Sammi邀請我哋。最初第一個聯絡我,然後我通知其他人,大家都懷疑係詐騙。試諗吓『鄭秀文搵我哋唱歌、寫詞,仲話一齊Rap』,直到終於同Sammi網上開會,以為感覺會踏實啲,但唔係。同Sammi網上開會喎 ?對我哋嚟講好震憾。到依家見到真人都仲係戰戰兢兢。」豬文笑指開會時,眾人不約而同拍下螢幕畫面留念,他說:「我不斷反問自己『點解鄭秀文喺度?』『點解我哋一齊開會?』然後我見到Sammi都有影返我哋,好神奇!」Sammi笑說:「我都想留個紀念吖嘛!」 束了一頭辮子的阿泉說:「其實到今日我仍然覺得成件事好神、好開心,無諗過會著呢啲衫、束辮、同Sammi一齊唱歌和拍MV。我哋好認真去寫Rap詞,期間好多創作意念走出嚟,寫咩角度?以對話方式?會唔會有第三個立場?諗咗好多嘢。」Sammi對他們說:「唔使驚,只要認真去做就得架啦!因為『認真』就係核心,哲學畢竟係你哋嘅專業,用你哋專業知識放入呢首歌度,『認真』嘅能度,歌迷和聽眾都會感覺到。多謝你哋參與,從哲學角度去解構愛情,言之有物,為《愛是…》畫上更完美嘅圖片!」

