4美國人上週在墨西哥被綁架 兩人證實遇害

March 8, 2023 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

上星期五在墨西哥遭到襲擊綁架的四名美國人已經被尋回，其中兩人證實死亡，另外兩名生還者已被救出，返抵美國。

墨西哥當局證實，在當地遭綁架的四名美國人，其中兩人已經死亡，另外兩人仍然生還，其中一人腳部受槍傷。

美國官員透露，四名美國人被發現在墨西哥北部邊境城市Matamoros，一間看起來是醫療診所的木屋中。

根據錄影片段顯示，調查人員相信，經過一輪槍戰之後，一班毒梟強行將四名美國人拖上去一輛貨車，期間一名途人死亡。

接近調查的消息來源說，這四個人沒有犯罪紀錄，他們原本從德州Brownsville市開車越境抵達墨西哥北部邊境城市，然後遭到襲擊綁架，墨西哥毒梟可能將四名美國人誤認為是海地毒品走私犯而“綁錯人”。

消息又說，根據親戚透露，其中一人去墨西哥接受腹部除皺紋手術。

美墨政府多個部門正合作追查涉案的人士，美國國務院已經發出旅遊警告，呼籲國民不要前往墨西哥事發地區旅遊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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