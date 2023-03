4美國人上週在墨西哥被綁架 兩人證實遇害

【KTSF 張麗月報導】

上星期五在墨西哥遭到襲擊綁架的四名美國人已經被尋回,其中兩人證實死亡,另外兩名生還者已被救出,返抵美國。

墨西哥當局證實,在當地遭綁架的四名美國人,其中兩人已經死亡,另外兩人仍然生還,其中一人腳部受槍傷。

美國官員透露,四名美國人被發現在墨西哥北部邊境城市Matamoros,一間看起來是醫療診所的木屋中。

根據錄影片段顯示,調查人員相信,經過一輪槍戰之後,一班毒梟強行將四名美國人拖上去一輛貨車,期間一名途人死亡。

接近調查的消息來源說,這四個人沒有犯罪紀錄,他們原本從德州Brownsville市開車越境抵達墨西哥北部邊境城市,然後遭到襲擊綁架,墨西哥毒梟可能將四名美國人誤認為是海地毒品走私犯而“綁錯人”。

消息又說,根據親戚透露,其中一人去墨西哥接受腹部除皺紋手術。

美墨政府多個部門正合作追查涉案的人士,美國國務院已經發出旅遊警告,呼籲國民不要前往墨西哥事發地區旅遊。

