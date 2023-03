【有線新聞】

美國眾議院議長麥卡錫據報計劃今年與蔡英文在美國見面。

麥卡錫向《彭博》表示,他與蔡英文在美國見面,但不代表排除他訪問台灣的可能,他何時去和去哪裡,中國不可以指指點點。

有報道指蔡英文下月初出訪中美洲期間將過境美國,在加州會見麥卡錫,代替對方訪台,避免北京作出強烈回應。

台灣當局指相關的出訪及過境安排原本就行之有年,現正就行程溝通規劃,確定後會公布。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。