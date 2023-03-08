【KTSF娛樂】Marf、Winka@COLLAR 單飛新歌曝光 興奮狂舞

一連三日的國際大型戶外音樂及藝術節Clockenflap 2023，日前於中環海濱隆重舉行，世界各地音樂單位於活動中聚首一堂，為樂迷帶來精彩的現場表演，其中本地新生代女團COLLAR，亦首度參與Clockenflap的演出，而且更破天荒與本地組合班霸RubberBand合體，新鮮度爆燈，掀動全場氣氛！8位COLLAR成員亦大叫興奮，當中Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽更分別首次演繹「單飛」新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，獻出她們的第一次。

事前Keep Fit保體態

由8位成員 Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Soching 蘇芷晴、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖組成的女團COLLAR，繼1月合體慶祝成軍一周年及宣傳團歌《The Bright Side》後，昨晚又合體登上Clockenflap 2023的大舞台，除了現場跳唱演繹熱爆歌曲《Call My Name！》、《OFF/ON》等，更首次與RubberBand聯乘，能夠參與今次的音樂盛事，COLLAR一眾成員皆極度興奮，Candy指：「很興奮，今次係COLLAR首次參與Music Show，而且同場仲有好多國際巨星，所以感覺真係好榮幸。」Day就表示第一次參與在戶外舉行的音樂會，感覺非常新鮮：「自己平時都好鍾意睇戶外嘅舞台演出，一直好期待可以咁樣同觀眾互動。」

為了今次演出，COLLAR事前積極排舞及Keep Fit，而在舞蹈上的演繹亦加插不少新元素，當中芯駖透露：「綵排咗好多次，花咗好多時間練習手揸咪跳唱，因為之前係用headset mic，而且各位隊員都有積極減肥，大家都好似絕食咁，務求以最好體態上台。」COLLAR又與RubberBand進行band rehearsal，Gao指：「同RubberBand進行band rehearsal時，好似係視聽感覺提升嘅享受，似live表演，自己參與其中真係好開心，好有Feel。」

Ivy偷師學用聲

難得跟RubberBand聯乘，COLLAR表示獲益良多，深深體會對方的音樂感染力，Soching說：「同RubberBand合作體會好深，無論係鼓手、結他手、主音，都會有自己發光嘅地方，感受到佢哋對自己崗位嘅熱愛，正正係呢份熱愛，令Live嘅演出好有heart。」Ivy就指在RubberBand身上學習到聲線運用：「對自己把聲多咗探索，覺得佢哋好識得帶動氣氛。」

此外，Marf與Winka即將分別「單飛」推出新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，在昨晚音樂會上，二人更首次公開演繹新歌，Marf表示：「我哋用咗好多時間同心血去準備呢兩首solo歌；因為跳唱完《Call My Name！》同《OFF/ON》後，再跳唱自己首新歌，所以都緊張，擔心聲線同唔夠氣，不過事前咁多成員幫我暖場，又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞，成件事感覺好溫馨。」至於Winka為了Solo演出，事前要好好保養聲線，她謂：「心理上唔可以太緊張，緊張會對件事唔好，但又唔可以太興奮，心理上調節之外，由於自己容易聲沙，所以會透過針炙、食中藥保養吓把聲，以最佳狀態上台。」