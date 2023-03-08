【KTSF娛樂】Marf、Winka@COLLAR 單飛新歌曝光 興奮狂舞

March 8, 2023 KTSF娛樂

一連三日的國際大型戶外音樂及藝術節Clockenflap 2023，日前於中環海濱隆重舉行，世界各地音樂單位於活動中聚首一堂，為樂迷帶來精彩的現場表演，其中本地新生代女團COLLAR，亦首度參與Clockenflap的演出，而且更破天荒與本地組合班霸RubberBand合體，新鮮度爆燈，掀動全場氣氛！8位COLLAR成員亦大叫興奮，當中Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽更分別首次演繹「單飛」新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，獻出她們的第一次。

事前Keep Fit保體態
由8位成員 Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Soching 蘇芷晴、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖組成的女團COLLAR，繼1月合體慶祝成軍一周年及宣傳團歌《The Bright Side》後，昨晚又合體登上Clockenflap 2023的大舞台，除了現場跳唱演繹熱爆歌曲《Call My Name！》、《OFF/ON》等，更首次與RubberBand聯乘，能夠參與今次的音樂盛事，COLLAR一眾成員皆極度興奮，Candy指：「很興奮，今次係COLLAR首次參與Music Show，而且同場仲有好多國際巨星，所以感覺真係好榮幸。」Day就表示第一次參與在戶外舉行的音樂會，感覺非常新鮮：「自己平時都好鍾意睇戶外嘅舞台演出，一直好期待可以咁樣同觀眾互動。」

為了今次演出，COLLAR事前積極排舞及Keep Fit，而在舞蹈上的演繹亦加插不少新元素，當中芯駖透露：「綵排咗好多次，花咗好多時間練習手揸咪跳唱，因為之前係用headset mic，而且各位隊員都有積極減肥，大家都好似絕食咁，務求以最好體態上台。」COLLAR又與RubberBand進行band rehearsal，Gao指：「同RubberBand進行band rehearsal時，好似係視聽感覺提升嘅享受，似live表演，自己參與其中真係好開心，好有Feel。」

Ivy偷師學用聲
難得跟RubberBand聯乘，COLLAR表示獲益良多，深深體會對方的音樂感染力，Soching說：「同RubberBand合作體會好深，無論係鼓手、結他手、主音，都會有自己發光嘅地方，感受到佢哋對自己崗位嘅熱愛，正正係呢份熱愛，令Live嘅演出好有heart。」Ivy就指在RubberBand身上學習到聲線運用：「對自己把聲多咗探索，覺得佢哋好識得帶動氣氛。」

此外，Marf與Winka即將分別「單飛」推出新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，在昨晚音樂會上，二人更首次公開演繹新歌，Marf表示：「我哋用咗好多時間同心血去準備呢兩首solo歌；因為跳唱完《Call My Name！》同《OFF/ON》後，再跳唱自己首新歌，所以都緊張，擔心聲線同唔夠氣，不過事前咁多成員幫我暖場，又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞，成件事感覺好溫馨。」至於Winka為了Solo演出，事前要好好保養聲線，她謂：「心理上唔可以太緊張，緊張會對件事唔好，但又唔可以太興奮，心理上調節之外，由於自己容易聲沙，所以會透過針炙、食中藥保養吓把聲，以最佳狀態上台。」

 
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

KTSF娛樂

【KTSF娛樂】MV轉髮色加性感舞步 李駿傑滲出浪漫曖昧味道

March 6, 2023 KTSF娛樂

在去年橫掃新人獎的李駿傑（Jeremy），在2023年重新出發，新歌〈Closer〉以西班牙曲風跟樂迷見面，並盼望在商業與妖魅之間取得平衡，讓大眾更易接受，而為了MV，Jeremy特別染了一頭粉紅色頭髮，又加入了Sexy舞姿，給人耳目一新的感覺。 Jeremy一直鍾情Shawn Mendes與Camila Cabello合唱的〈Senorita〉，過去也曾在不同場合演繹這首歌，直到今年首支作品，他便拿出這首歌做參考，結果由王雙駿監製、梁瑞峰（《全民造星2》June）作曲及雷暐樂填詞的〈Closer〉便由此而生。〈Closer〉由是一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧，心情有點小鹿亂撞的直白告白，Jeremy坦言：「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風，能夠寫到〈Closer〉好開心！大家可以跟住首歌一齊嗚一齊跳舞。」 MV方面，Jeremy這次化身美食食評家，在一餐廳中偶遇了老板娘，但對方以魔力吸引Jeremy，把他迷暈，醒來的時候，就已走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被對方迷惑，二人更慢慢蘊釀出曖昧關係。 […]

KTSF娛樂

【KTSF娛樂】鄭欣宜重視護膚 加倍努力準備演唱會訓練

March 7, 2023 KTSF娛樂

倒數一個星期，鄭欣宜（Joyce）即將本月16至18日，在紅館舉行《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，「敏感肌一族」的她，非常重視護膚品的成分對肌膚的影響。演唱會在即，不但要經常外出拍攝，更需要頻頻進出工作室密密排練。即使工作行程緊湊，Joyce 絕對不會忽視肌膚的保養，不讓紫外光有任何機會侵害肌膚，影響肌膚穩定性！ […]

KTSF娛樂

【KTSF娛樂】裕美任《有種老闆娘2》嘉賓 坦言要主導自己人生

March 3, 2023 KTSF娛樂

現正於香港熱播的綜藝節目《有種老闆娘2》，主持可宜訪問多位老闆娘，包括多位已轉型或已淡出娛樂圈的女藝人，與她們暢談在事業上的成就，以及探討如何兼顧工作及家庭。今晚邀得裕美擔任嘉賓，由歌手搖身一變成為網店老闆娘，一心為了掌握自己的人生。   裕美的網店在疫情之下開業兩年，生意逐漸穩定，成功的背後不少得男友林作親力支持。節目中，問到林作如何支持裕美時，林作指自己只懂宣傳，只能幫上一少部份，其他均靠裕美親自打理，更趁言談間投訴裕美工作繁忙，令二人約會的時間變少，裕美即反駁：「所以先last（維繫）到4年，如果成日對住會好快散（分開）！」。對於外界一直指林作有份出資自己的生意，裕美大感無奈：「佢有錢又關我咩事呢，（錢）係佢㗎嘛。」反指自己其實一直以高價聘請林作，林作聞言即自爆經常向裕美「追糧」：「我哋嘅對話，全部都係問出糧，好公事化。」更笑指全靠裕美，自己「食軟飯」的夢想成真，令到很多男士羡慕。兩位相處搞笑之餘亦愛得高調，林作於節目中深情表白指：「你係我心中嘅太陽，令到我有溫度！」。   裕美回想當初反其道而行，選擇在疫情之下開市，全因希望可以主導自己的人生。她坦言以往做藝人時十分被動，工作、金錢都不穩定；而做生意雖然會受環境影響，但至少擁有主導權，不會擔驚受怕。裕美亦十分感恩現在擁有的一切，「其實林作唔養我，我好開心，我覺得自己可以養番佢係好型！」事業、愛情兩得意的裕美，心底裏還有一願望，就是尋回失聯多年的日藉父親。節目中，裕美透露今年將到日本發展音樂，同時尋找父親。「哪怕只得0.1%機會都會嘗試，希望我做做下音樂，多啲日本人識我嗰陣，可以傳到爸爸嗰到，希望有奇蹟。」 […]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*