【KTSF娛樂】Marf、Winka@COLLAR 單飛新歌曝光 興奮狂舞

一連三日的國際大型戶外音樂及藝術節Clockenflap 2023,日前於中環海濱隆重舉行,世界各地音樂單位於活動中聚首一堂,為樂迷帶來精彩的現場表演,其中本地新生代女團COLLAR,亦首度參與Clockenflap的演出,而且更破天荒與本地組合班霸RubberBand合體,新鮮度爆燈,掀動全場氣氛!8位COLLAR成員亦大叫興奮,當中Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽更分別首次演繹「單飛」新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》,獻出她們的第一次。 事前Keep Fit保體態

由8位成員 Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Soching 蘇芷晴、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖組成的女團COLLAR,繼1月合體慶祝成軍一周年及宣傳團歌《The Bright Side》後,昨晚又合體登上Clockenflap 2023的大舞台,除了現場跳唱演繹熱爆歌曲《Call My Name!》、《OFF/ON》等,更首次與RubberBand聯乘,能夠參與今次的音樂盛事,COLLAR一眾成員皆極度興奮,Candy指:「很興奮,今次係COLLAR首次參與Music Show,而且同場仲有好多國際巨星,所以感覺真係好榮幸。」Day就表示第一次參與在戶外舉行的音樂會,感覺非常新鮮:「自己平時都好鍾意睇戶外嘅舞台演出,一直好期待可以咁樣同觀眾互動。」 為了今次演出,COLLAR事前積極排舞及Keep Fit,而在舞蹈上的演繹亦加插不少新元素,當中芯駖透露:「綵排咗好多次,花咗好多時間練習手揸咪跳唱,因為之前係用headset mic,而且各位隊員都有積極減肥,大家都好似絕食咁,務求以最好體態上台。」COLLAR又與RubberBand進行band rehearsal,Gao指:「同RubberBand進行band rehearsal時,好似係視聽感覺提升嘅享受,似live表演,自己參與其中真係好開心,好有Feel。」 Ivy偷師學用聲

難得跟RubberBand聯乘,COLLAR表示獲益良多,深深體會對方的音樂感染力,Soching說:「同RubberBand合作體會好深,無論係鼓手、結他手、主音,都會有自己發光嘅地方,感受到佢哋對自己崗位嘅熱愛,正正係呢份熱愛,令Live嘅演出好有heart。」Ivy就指在RubberBand身上學習到聲線運用:「對自己把聲多咗探索,覺得佢哋好識得帶動氣氛。」 此外,Marf與Winka即將分別「單飛」推出新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》,在昨晚音樂會上,二人更首次公開演繹新歌,Marf表示:「我哋用咗好多時間同心血去準備呢兩首solo歌;因為跳唱完《Call My Name!》同《OFF/ON》後,再跳唱自己首新歌,所以都緊張,擔心聲線同唔夠氣,不過事前咁多成員幫我暖場,又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞,成件事感覺好溫馨。」至於Winka為了Solo演出,事前要好好保養聲線,她謂:「心理上唔可以太緊張,緊張會對件事唔好,但又唔可以太興奮,心理上調節之外,由於自己容易聲沙,所以會透過針炙、食中藥保養吓把聲,以最佳狀態上台。」

