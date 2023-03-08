包維爾稱通脹持續 未來加息幅度或較預期高

March 8, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
聯儲局主席包維爾 (Board of Governors of the Federal Reserve System)

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會作證時指出，由於通脹持續高企，加息的幅度可能會比預期更高，才可以控制得到通脹，他的講話隨即令華爾街股市明顯走跌。

包維爾週二在國會參議院銀行委員會作證時指出，數據顯示，過去七個月的通脹，雖然有緩和跡象，但1月份整體消費物價指數CPI仍然高企在6.4%，而消費市道和就業增長依然強勁，因此要冷卻經濟，打擊持續高企的通脹，可能要面對陣痛，換言之，加息的幅度，可能需要比預期更高，以及加息週期可能需要更長時間。

包維爾說：「雖然通脹近月來趨向緩和，要將通脹降回2%仍有漫長路要走，同時可能會不平坦。」

包維爾又說，如果本星期出籠的2月份就業數據顯示，有需要更快收緊銀根，聯儲局將會準備提高加息的速度。

包維爾說：「如果整體數據顯示，需要更快收緊銀根的話，我們將準備提高加息的速度。」

現時市場預期本月中加息半厘（0.5%）的機率已經提高到接近七成。

不過有議員擔心，激進的加息將會引發經濟衰退和裁員的隱憂，但包維爾有信心，在控制通脹的同時，無需要大量裁員，他樂觀認為，通脹最終會達致2%目標。

但有經濟專家警告說，持續加息仍有可能令經濟面對下行壓力。

前財政部長Larry Summers說：「我認為降低通脹過程中，將會在某階段出現經濟衰退，正如過往經歷一樣

面對更高息口的壓力，擔心可能會引致經濟衰退，華爾街股市主要指數週二分別明顯下跌超過1%．

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