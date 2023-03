包維爾稱通脹持續 未來加息幅度或較預期高

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會作證時指出,由於通脹持續高企,加息的幅度可能會比預期更高,才可以控制得到通脹,他的講話隨即令華爾街股市明顯走跌。

包維爾週二在國會參議院銀行委員會作證時指出,數據顯示,過去七個月的通脹,雖然有緩和跡象,但1月份整體消費物價指數CPI仍然高企在6.4%,而消費市道和就業增長依然強勁,因此要冷卻經濟,打擊持續高企的通脹,可能要面對陣痛,換言之,加息的幅度,可能需要比預期更高,以及加息週期可能需要更長時間。

包維爾說:「雖然通脹近月來趨向緩和,要將通脹降回2%仍有漫長路要走,同時可能會不平坦。」

包維爾又說,如果本星期出籠的2月份就業數據顯示,有需要更快收緊銀根,聯儲局將會準備提高加息的速度。

包維爾說:「如果整體數據顯示,需要更快收緊銀根的話,我們將準備提高加息的速度。」

現時市場預期本月中加息半厘(0.5%)的機率已經提高到接近七成。

不過有議員擔心,激進的加息將會引發經濟衰退和裁員的隱憂,但包維爾有信心,在控制通脹的同時,無需要大量裁員,他樂觀認為,通脹最終會達致2%目標。

但有經濟專家警告說,持續加息仍有可能令經濟面對下行壓力。

前財政部長Larry Summers說:「我認為降低通脹過程中,將會在某階段出現經濟衰退,正如過往經歷一樣

面對更高息口的壓力,擔心可能會引致經濟衰退,華爾街股市主要指數週二分別明顯下跌超過1%.

