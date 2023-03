拜登將建議向富人加稅 確保Medicare有足夠經費繼續實施

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登本星期四將會公佈新年度財政預算案,可能會建議向富裕階層加稅,確保聯邦醫療健保計劃Medicare有足夠經費得以繼續實施。

拜登在《紐約時報》撰文說,他計劃在新年度預算案中,建議向年收入超過40萬元人士繳交的聯邦醫保Medicare稅率,從現時的3.8%提高至5%,估計在未來十年,為庫房增加稅收超過1,170億元,這個額外稅收有助於確保Medicare計劃可以在未來25年,有足夠撥款得以延續實施,年收入超過40萬元,是包括薪水和資本利得。

拜登認為,有錢階層應該負擔更高稅率,來資助其餘的人口,而Medicare對退休人士來說,是生活中堅實的保證。

不過國會參議院共和黨領袖麥康尼隨即表示反對,他認為拜登這個預算議程不會得到支持。

Medicare是為65歲或以上人士而設的聯邦醫保計劃,有超過6,500萬人受惠,每年花費納稅人約共9千億元。

隨著人口老化,預料受惠人數將會繼續增加,如果削減開支或不加稅去資助,到2028年時,Medicare只能支付九成的福利。

