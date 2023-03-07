Twitter週一早上大規模服務中斷 不足一個月內第三次

March 7, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

社交平台Twitter早上一度出現大規模服務中斷，是不足一個月內第三次。

根據用戶向DownDetector網站通報，Twitter於早上約8時左右出現大規模服務中斷，影響人數一度超過一萬人。

多數受影響的用戶指，他們收到「Error錯誤」，信息指用戶「目前的API計劃，不包括對此網站的訪問權限」，有些人在平台上看照片或點擊鏈結時，才看到「Error錯誤」彈出，而有一些人連網站也無法進入。

Twitter將問題歸咎於內部改變以致產生意想不到的後果，Twitter行政總統馬斯克則為事件發文指，問題將在短時間內解決。

這次是該平台在不足一個月內，第三次大規模服務中斷。

Twitter於2月份解僱一成員工，據《紐約時報》報導，一些被解僱的人，正是負責平台可靠性的工程師，服務中斷問題在中午時間逐漸恢復正常。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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