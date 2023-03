Twitter週一早上大規模服務中斷 不足一個月內第三次

【KTSF 朱慧琪報導】

社交平台Twitter早上一度出現大規模服務中斷,是不足一個月內第三次。

根據用戶向DownDetector網站通報,Twitter於早上約8時左右出現大規模服務中斷,影響人數一度超過一萬人。

多數受影響的用戶指,他們收到「Error錯誤」,信息指用戶「目前的API計劃,不包括對此網站的訪問權限」,有些人在平台上看照片或點擊鏈結時,才看到「Error錯誤」彈出,而有一些人連網站也無法進入。

Twitter將問題歸咎於內部改變以致產生意想不到的後果,Twitter行政總統馬斯克則為事件發文指,問題將在短時間內解決。

這次是該平台在不足一個月內,第三次大規模服務中斷。

Twitter於2月份解僱一成員工,據《紐約時報》報導,一些被解僱的人,正是負責平台可靠性的工程師,服務中斷問題在中午時間逐漸恢復正常。

