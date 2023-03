【有線新聞】

有報道指,蔡英文將於4月初訪問美國,並改在加州會晤眾議院議長麥卡錫。台灣的外交部表示未有具體規劃,不會對外說明。

英國《金融時報》報道,蔡英文將於4月初訪問加州及紐約,作為中北美洲行程一部分。

報道又指,蔡英文在加州會晤麥卡錫,代替麥卡錫訪台見面,是要避免北京作出強烈回應,如去年8月前議長佩洛西訪台後,解放軍在台海實彈演習,並派艦機巡航。又指蔡英文將於加州的列根圖書館演說,圖書館已證實發出邀請,麥卡錫的辦公室則拒絕評論報道。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。