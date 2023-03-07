特朗普出席保守派政治行動大會 稱一日就可搞定俄烏戰爭

March 7, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

前總統特朗普在週末在CPAC保守派政治行動大會發言，聲稱他只有一日時間就可以搞定俄烏戰爭，他也抨擊共和黨同時為明年競選而鋪排。

在CPAC大會上特朗普批評拜登總統。

特朗普說：「這是我們國家歷史上最危險的時刻，拜登正在帶領我們進入遺忘。」

他向支持者指出，他必須當選總統才可以避免第三次世界大戰發生。

他若當選會在一日內終結俄烏戰爭，他也認為美國不應再花大錢支援烏克蘭，而應由北約分擔。

他也批評共和黨現在被「怪物及狂人」把持，無休止投入外國戰爭，他發誓他與支持者都絕不會再回歸共和黨。

特朗普說：「2016年我宣布：我是你們的聲音，今天我補充說：我是你們的戰士，我是你們的正義，對於那些被冤枉和被背叛的人：我是你們（作出）的報復。」

特朗普在本年度的保守派政治大會發言將近2個鐘，為他在明年再次競選總統而鋪排，除了抨擊拜登與民主黨之外，也猛烈攻擊共和黨，指共和黨內充斥騙子、附和全球主義者、支持邊界開放者、狂熱分子、癲佬與怪物，在場的民眾都是他的支持者，或MAGA支持者，他們狂熱高喊「再做四年」。

對於他一直都堅持認為被人偷走的2020年選舉結果，他並無多提，只是表示希望明年的總統選舉只是舉行一日，全部都用紙張選票。

特朗普可能面對喬治亞州Folton縣刑事起訴他試圖推翻該縣在2020年的選舉結果，與此同時，他也可能面對聯邦司法部起訴他煽動2021年國會大樓衝擊事件。

法律學者指出，司法部一旦認定特朗普的煽動言論，不受當時總統公務特權及憲法第一修正案的保障，他將會面對另一項控罪，就是試圖推翻國會對2020總統選舉結果的認證。

目前一批當日在國會執勤受傷的警員提出集體民事訴訟，聯邦司法部的法律意見如何看待特朗普當時在衝擊發生前的言論，正受到法律界的密切關注。

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