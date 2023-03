特朗普出席保守派政治行動大會 稱一日就可搞定俄烏戰爭

【KTSF】

前總統特朗普在週末在CPAC保守派政治行動大會發言,聲稱他只有一日時間就可以搞定俄烏戰爭,他也抨擊共和黨同時為明年競選而鋪排。

在CPAC大會上特朗普批評拜登總統。

特朗普說:「這是我們國家歷史上最危險的時刻,拜登正在帶領我們進入遺忘。」

他向支持者指出,他必須當選總統才可以避免第三次世界大戰發生。

他若當選會在一日內終結俄烏戰爭,他也認為美國不應再花大錢支援烏克蘭,而應由北約分擔。

他也批評共和黨現在被「怪物及狂人」把持,無休止投入外國戰爭,他發誓他與支持者都絕不會再回歸共和黨。

特朗普說:「2016年我宣布:我是你們的聲音,今天我補充說:我是你們的戰士,我是你們的正義,對於那些被冤枉和被背叛的人:我是你們(作出)的報復。」

特朗普在本年度的保守派政治大會發言將近2個鐘,為他在明年再次競選總統而鋪排,除了抨擊拜登與民主黨之外,也猛烈攻擊共和黨,指共和黨內充斥騙子、附和全球主義者、支持邊界開放者、狂熱分子、癲佬與怪物,在場的民眾都是他的支持者,或MAGA支持者,他們狂熱高喊「再做四年」。

對於他一直都堅持認為被人偷走的2020年選舉結果,他並無多提,只是表示希望明年的總統選舉只是舉行一日,全部都用紙張選票。

特朗普可能面對喬治亞州Folton縣刑事起訴他試圖推翻該縣在2020年的選舉結果,與此同時,他也可能面對聯邦司法部起訴他煽動2021年國會大樓衝擊事件。

法律學者指出,司法部一旦認定特朗普的煽動言論,不受當時總統公務特權及憲法第一修正案的保障,他將會面對另一項控罪,就是試圖推翻國會對2020總統選舉結果的認證。

目前一批當日在國會執勤受傷的警員提出集體民事訴訟,聯邦司法部的法律意見如何看待特朗普當時在衝擊發生前的言論,正受到法律界的密切關注。

