前舊金山市參事謝國翔逝世 享年91歲（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山 (三藩市)市參事謝國翔(Tom Hsieh)逝世,享年91歲,謝國翔是舊金山歷來第一位在全市公職選舉中勝出的華裔民選官員。

謝國翔的兒子謝安表示,父親週日在舊金山UCSF醫院安祥去世,家人陪伴在側,謝國翔1986至1997年間,擔任舊金山市參事,是市內第三位亞裔市參事,也是舊金山首名華裔在全市選舉之中勝出。

謝國翔擔任市參議會預算委員會主席的時候,幫助市府渡過財政危機,他也成為亞裔在美國參政的先鋒。

謝國翔1931年在北京出生,20歲移民來美國時,只有400元美金和一個行李箱。

民主黨籍的謝國翔擔任過多個公職,在范士丹(Dianne Feinstein)擔任舊金山市長期間,促成舊金山和上海締結姊妹市。

謝國翔本身是建築師,曾設計和建造一千多個住宅單位,讓中低收入長者居住,他遺下結婚63年的妻子,三個兒子和五個孫。

家屬呼籲親友和公眾捐款給安老自助處以代替鮮花。

