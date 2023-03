美國多個州檢察長擬調查TikTok有否損害用戶心理健康

【有線新聞】

美國45個州的檢察長,要求TikTok提交內部通訊,以調查程式有否損害用戶,尤其兒童和青少年的心理健康。

短片分享應用程式TikTok,用戶包括不少兒童和青少年,但程式的內容不時被指損害身心健康。

美國45個州的檢察長,要求田納西州法院強制TikTok交出內部通訊資料,以審查程式有否從事欺騙行為,損害消費者,尤其是兒童和青少年的精神健康。TikTok上周才預告即將推出功能,容許家長限制子女接觸包含特定字眼或標籤的內容。

除了內容引起爭議,TikTok亦多次被指有潛在國家安全風險,繼眾議院外交事務委員會通過法案,授權政府在全國禁用TikTok後,參議院亦有跨黨派議員,計劃提案授權政府,禁止包括TikTok在內的外國科技產品進入美國。

《紐約時報》引述知情人士,表示白宮正考慮爭取國會賦予更大權力,監管可能洩漏民眾敏感數據的外國應用程式,並已就參議員的草案給予意見,提出另一個禁用TikTok的方案,白宮拒絕回應。

