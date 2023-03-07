美國多個州檢察長擬調查TikTok有否損害用戶心理健康

【有線新聞】

美國45個州的檢察長，要求TikTok提交內部通訊，以調查程式有否損害用戶，尤其兒童和青少年的心理健康。

短片分享應用程式TikTok，用戶包括不少兒童和青少年，但程式的內容不時被指損害身心健康。

美國45個州的檢察長，要求田納西州法院強制TikTok交出內部通訊資料，以審查程式有否從事欺騙行為，損害消費者，尤其是兒童和青少年的精神健康。TikTok上周才預告即將推出功能，容許家長限制子女接觸包含特定字眼或標籤的內容。

除了內容引起爭議，TikTok亦多次被指有潛在國家安全風險，繼眾議院外交事務委員會通過法案，授權政府在全國禁用TikTok後，參議院亦有跨黨派議員，計劃提案授權政府，禁止包括TikTok在內的外國科技產品進入美國。

《紐約時報》引述知情人士，表示白宮正考慮爭取國會賦予更大權力，監管可能洩漏民眾敏感數據的外國應用程式，並已就參議員的草案給予意見，提出另一個禁用TikTok的方案，白宮拒絕回應。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。