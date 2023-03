【KTSF】

北灣Sausalito警方週日拘捕一名跆拳道教練,他涉嫌承認與一名10歲的學生發生性關係。

警方指, 35歲的Joshua Boyes被關押在Marin縣監獄,保釋金為10萬美元。

學生的母親週五報案,警方週日向該名跆拳道教練問話後,以涉嫌猥褻兒童和與未成年兒童進行口交的罪名拘捕他。

警方指案發於上週三,在Litho Street 400路段的市政府設施內,Boyes是市府外聘導師,在該設施內教跆拳道。

Sausalito警方關注可能有更多受害人,呼籲受害人家長聯繫警方,電話:(415) 289-4170。

