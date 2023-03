【KTSF】

灣區未來幾天都會寒冷以及有驟雨,預測一股大氣河風暴星期四晚上抵達,將會帶來大雨以及強風。

國家氣象局表示, 星期二到星期四會有零散驟雨,氣溫偏低,日間最高氣溫華氏50多度,夜間最低氣溫40度左右。

氣象局預測一股來自夏威夷以北太平洋的大氣河風暴星期四晚上抵達灣區,星期四晚到星期五晚最大雨,而且會大風,預測灣區城市地區會有1到2吋降雨量,Santa Cruz山區降雨量可多達3到6吋。

