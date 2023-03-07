面對進一步加息壓力 道瓊斯週二大跌574點

【KTSF 張麗月報導】

面對進一步加息的壓力，華爾街股市週二一開市就節節下挫，主要指數全線下滑超過1%，道瓊斯大跌574點。

美股週二普遍走跌，在中盤過後跌幅擴大，收市時，主要指數全部跌超過1%，道瓊斯的跌幅達1.72%，跌了574點，SP500跌62點，徘徊在4千點以下，Nasdaq跌145點。

股市跌，主要因為聯儲局主席包維爾週二開始一連兩天在國會作證，他週二首先在參議院銀行委員會作證時指出，面對持續高企的通脹，有可能需要比預期更高的息口，才可以控制得到通脹，意味著本月中開會議息時，市場預料有可能會加息半厘。

有經濟專家擔心，持續加息，增加經濟衰退的隱憂，因此對股市不利。

包維爾的講話之後，美債收益率隨即飆升，兩年期債息已經突破5厘以上，是16年來首次的現象，相對十年期債息就略為降至3.96厘，令到兩年期和十年期債息倒掛的幅度越來越大，也預示了可能出現經濟衰退的指標。

事實上，面對持續加息的壓力，美債收益率，近幾個星期以來已經穩步上揚，3個月、6個月、12個月，以至兩年期債息已經全部飆升，升至接近或超過5厘以上。

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