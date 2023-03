面對進一步加息壓力 道瓊斯週二大跌574點

【KTSF 張麗月報導】

面對進一步加息的壓力,華爾街股市週二一開市就節節下挫,主要指數全線下滑超過1%,道瓊斯大跌574點。

美股週二普遍走跌,在中盤過後跌幅擴大,收市時,主要指數全部跌超過1%,道瓊斯的跌幅達1.72%,跌了574點,SP500跌62點,徘徊在4千點以下,Nasdaq跌145點。

股市跌,主要因為聯儲局主席包維爾週二開始一連兩天在國會作證,他週二首先在參議院銀行委員會作證時指出,面對持續高企的通脹,有可能需要比預期更高的息口,才可以控制得到通脹,意味著本月中開會議息時,市場預料有可能會加息半厘。

有經濟專家擔心,持續加息,增加經濟衰退的隱憂,因此對股市不利。

包維爾的講話之後,美債收益率隨即飆升,兩年期債息已經突破5厘以上,是16年來首次的現象,相對十年期債息就略為降至3.96厘,令到兩年期和十年期債息倒掛的幅度越來越大,也預示了可能出現經濟衰退的指標。

事實上,面對持續加息的壓力,美債收益率,近幾個星期以來已經穩步上揚,3個月、6個月、12個月,以至兩年期債息已經全部飆升,升至接近或超過5厘以上。

