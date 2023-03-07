俄亥俄州再有火車出軌 屬同一間鐵路公司

March 7, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

俄亥俄州在上週六再次發生貨運火車出軌事故，今次出事的仍然是Northfolk Southern鐵路公司的列車，距離上一次事故只有一個多月，國家運輸安全局NTSB已經派員到事故的地點Springfield市調查。

出事的火車有212卡，全長2.5英里，當中28卡出軌，事件中無人受傷，聯邦環保局與俄亥俄州官員透露，有四個卡車運載很小量的化學物品，而這些物品並無洩漏到地上、空中或接觸水資源。

聯邦運輸安全局官員週一到事故現場展開調查，出軌地點距離一個月前的East Palestine事故現場約三個小時的車程，距離民居就只有一英里，而上次事故是因為車輪軸承過熱導致著火，隨後列車出軌，車上運載的有害物質洩漏，導致附近大批居民緊急疏散，環境安全問題至今尚未解決。

Norfolk Southern鐵路公司對列車的安全管理備受質疑。

聯邦參議員Sherrod Brown說：「鐵路公司繼續以犧牲公共安全和公共衛生為代價，來豐富他們的高管，並裁員和不顧安全。」

Norfolk Southern強調，他們將安全視為最重要，並在週一宣布一項六點計劃，其中包括安裝更多的車輪溫度感應器，這次是他們一個多月以來第二次列車出軌，而是俄亥俄州5個月來的第四次。

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