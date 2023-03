俄亥俄州再有火車出軌 屬同一間鐵路公司

【KTSF 朱慧琪報導】

俄亥俄州在上週六再次發生貨運火車出軌事故,今次出事的仍然是Northfolk Southern鐵路公司的列車,距離上一次事故只有一個多月,國家運輸安全局NTSB已經派員到事故的地點Springfield市調查。

出事的火車有212卡,全長2.5英里,當中28卡出軌,事件中無人受傷,聯邦環保局與俄亥俄州官員透露,有四個卡車運載很小量的化學物品,而這些物品並無洩漏到地上、空中或接觸水資源。

聯邦運輸安全局官員週一到事故現場展開調查,出軌地點距離一個月前的East Palestine事故現場約三個小時的車程,距離民居就只有一英里,而上次事故是因為車輪軸承過熱導致著火,隨後列車出軌,車上運載的有害物質洩漏,導致附近大批居民緊急疏散,環境安全問題至今尚未解決。

Norfolk Southern鐵路公司對列車的安全管理備受質疑。

聯邦參議員Sherrod Brown說:「鐵路公司繼續以犧牲公共安全和公共衛生為代價,來豐富他們的高管,並裁員和不顧安全。」

Norfolk Southern強調,他們將安全視為最重要,並在週一宣布一項六點計劃,其中包括安裝更多的車輪溫度感應器,這次是他們一個多月以來第二次列車出軌,而是俄亥俄州5個月來的第四次。

