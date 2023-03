紐約市演唱會發生騷亂釀人踩人 兩死8傷

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約市週日晚一c演唱會發生騷亂,警方指完場時,懷疑有人訛稱發生槍擊,令人群恐慌導致發生人踩人意外,事件造成兩死8傷。

週日晚是說唱歌手GloRilla的演唱會,警方接報指槍擊案發生,但到達現場時沒有發現槍擊事件,只見到一大群人湧向演唱會出口。

目擊者指他們聽到槍聲,人群恐慌後導致發生人踩人意外,事件造成共造成兩人死亡,8人個受傷,其中一個人情況危殆。

世界各地的音樂會和其他大型活動中,人潮湧動導致人踩人意外,是一種反復出現的致命災難,好像近期發生的大型事故,2021年Travis Scott演唱會造成10人死亡。

南韓梨泰院去年Halloween慶祝活動,就有超過150人死於人群踐踏事故。

