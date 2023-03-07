紐約市演唱會發生騷亂釀人踩人 兩死8傷

【KTSF 朱慧琪報導】
紐約市週日晚一c演唱會發生騷亂，警方指完場時，懷疑有人訛稱發生槍擊，令人群恐慌導致發生人踩人意外，事件造成兩死8傷。
週日晚是說唱歌手GloRilla的演唱會，警方接報指槍擊案發生，但到達現場時沒有發現槍擊事件，只見到一大群人湧向演唱會出口。
目擊者指他們聽到槍聲，人群恐慌後導致發生人踩人意外，事件造成共造成兩人死亡，8人個受傷，其中一個人情況危殆。
世界各地的音樂會和其他大型活動中，人潮湧動導致人踩人意外，是一種反復出現的致命災難，好像近期發生的大型事故，2021年Travis Scott演唱會造成10人死亡。
南韓梨泰院去年Halloween慶祝活動，就有超過150人死於人群踐踏事故。
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