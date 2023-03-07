半夜前往中領館排隊 華裔男子停車遇襲（視頻）

【KTFS 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）日本城附近上週四清晨發生搶劫案，一名亞裔男子不但被兩名匪徒搶走財物，還被打傷送院，有消息指，受害人當時要到中領館辦理簽證，在附近停車之後遭遇搶劫。

根據舊金山警方表示，案件發生在3月2日清晨，警方在5時24分接報稱，位於舊金山市Geary大道夾Scott街附近發生搶劫案，警方到場後發現一名37歲亞裔男子受傷，於是將他送院治療，沒有生命危險。

案發現場附近有一個遊樂場公園，經過警方調查顯示，受害人當時走路要穿越公園，碰到兩名非洲裔男子，這兩人企圖要搶受害人身上的包包，並且襲擊受害人，匪徒偷走了受害人的手機和皮夾，但就沒能搶走包包，之後便逃離現場，警方目前尚未逮捕任何人。

有自稱受害人的妻子在小紅書上發布受害人受傷的照片和案發地點，徵求當時是否有目擊者能協助調查。

本台有與發文者連繫，不過基於安全顧慮，對方拒絕了採訪的請求，但就同意本台使用其照片。

貼文中稱，當時她先生在清晨4點半先載她到中領館排隊辦簽證，然後他自己去附近停車，不過三個小時完全失聯，直到8點妻子接到醫院電話，才知道先生在停車後去了洗手間，然後被兩名黑人搶劫並重傷，被送院急救。

搶劫地點是一個足球場和公園，也就是畫面上的Raymond Kimbell遊樂場公園，家屬呼籲目擊者提供線索。

警方也提醒民眾，如有線索可致電舊金山警方匿名報案熱線(415) 575-4444，或發送短信TIP411。

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