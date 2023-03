半夜前往中領館排隊 華裔男子停車遇襲（視頻）

【KTFS 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)日本城附近上週四清晨發生搶劫案,一名亞裔男子不但被兩名匪徒搶走財物,還被打傷送院,有消息指,受害人當時要到中領館辦理簽證,在附近停車之後遭遇搶劫。

根據舊金山警方表示,案件發生在3月2日清晨,警方在5時24分接報稱,位於舊金山市Geary大道夾Scott街附近發生搶劫案,警方到場後發現一名37歲亞裔男子受傷,於是將他送院治療,沒有生命危險。

案發現場附近有一個遊樂場公園,經過警方調查顯示,受害人當時走路要穿越公園,碰到兩名非洲裔男子,這兩人企圖要搶受害人身上的包包,並且襲擊受害人,匪徒偷走了受害人的手機和皮夾,但就沒能搶走包包,之後便逃離現場,警方目前尚未逮捕任何人。

有自稱受害人的妻子在小紅書上發布受害人受傷的照片和案發地點,徵求當時是否有目擊者能協助調查。

本台有與發文者連繫,不過基於安全顧慮,對方拒絕了採訪的請求,但就同意本台使用其照片。

貼文中稱,當時她先生在清晨4點半先載她到中領館排隊辦簽證,然後他自己去附近停車,不過三個小時完全失聯,直到8點妻子接到醫院電話,才知道先生在停車後去了洗手間,然後被兩名黑人搶劫並重傷,被送院急救。

搶劫地點是一個足球場和公園,也就是畫面上的Raymond Kimbell遊樂場公園,家屬呼籲目擊者提供線索。

警方也提醒民眾,如有線索可致電舊金山警方匿名報案熱線(415) 575-4444,或發送短信TIP411。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。