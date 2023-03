【KTSF 尹晉豪報導】

網上有片段流傳,在舊金山(三藩市)金門橋遊客中心的停車場,有人被兩名男子暴力搶走財物。

根據Asian Crime Report的推文片段顯示,兩名分別穿著黑衣和白衣的男子,面上都戴上面罩和口罩,他們在成功搶走受害人的財物後,立即跑回接應汽車的後座,在過程中和受害者有多番的肢體衡突。

在片中,一名身著紫色衣服幫忙的男子,甚至被人推倒在地,慢鏡一看,受害人最後似乎利用手機拍下匪徒的車牌號碼。

本台就事件聯繫過 Marin縣的加州公路巡警,當局指受害人已經報案,事件在調查中,暫時無更多匪徒資料,但指出受害人最後成功拍下匪徒的車牌號碼。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。