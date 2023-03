【KTSF】

週日早上,南灣一個童軍團體,在Cupertino的登山步道遇上大樹倒塌事件,壓死一名登山客,死者證實為一名隨團母親。

Santa Clara縣消防局週日早上10點多獲報,在Cupertino市的Rancho San Antonio公園有一顆大樹倒塌,壓到一名女性登山客。

消防員在解救該女子後,向她實施急救,但女子還是傷重不治。

Santa Clara縣法醫官辦公室證實,死者是44歲聖荷西居民Vidyut Nautiyal。

據了解,Nautiyal週日陪同兒子參加美國童軍矽谷分支的登山活動,在Stephen E. Abbors步道不幸遇上大樹倒塌。

