駐舊金山中領館宣布3月13日起申請簽證改線上預約（視頻）

上週本台報導過,申請中國簽證大排長龍,有些人甚至在前天晚上10點多就開始排隊,露宿街頭,不過這樣的景象很快將不復見,駐舊金山中領館發出重要通知,自3月13日起,申請簽證全面改為線上預約,預約系統則從3月8日正式開放。

週一中午在中國駐舊金山總領事館外,仍有一些排隊人潮,這些都是已經拿到號碼牌,確定可以在週一進入領務大廳辦理的人士。

中領館每天開放150個號碼牌,沒有拿到當天號碼牌的人,就只能回家、明天請早。

習小姐是隊伍最後一位幸運人士,她因為父親住院急著回中國。

習小姐說:「昨天知道,所以昨天晚上連夜準備材料,我沒有想到(能拿到號碼牌),但是我想說來碰碰運氣吧,所以很感激這個(中領館),(記者:所以拿到最後一號?)對對對,很感激工作人員。」

Dan Harper週一是來領取中國簽證的,先前他因為缺件、補件、姓名拼法等因素,分別排了三次長隊才終於辦成。

Harper說:「(記者:這是不是你辦過最難辦的簽證?)肢體上來說事的,或許北韓的簽證實際上最難取得,但是排隊和等待這些(中國簽證)最糟。」

有鑑於申辦中國簽證的人潮不斷,駐舊金山中領館五號發布重要通知,表示自從1月8日,中國政府進一步優化復工復產、商務、留學、探親以及團聚等外籍人士赴華安排以來,中領館簽證受理量持續增加,為了滿足需求,自本月13日開始,一律改採線上預約制,取代當前的親自辦理或代辦方式,申請人或代辦人需要先到中國簽證在線填表網站COVA,填寫申請表格之後,再到中國簽證申請在線預約系統網站AVAS,預約到場辦理時間,才能在預約好的時間到中領館的領務大廳遞件辦理。

有人樂見這項改變。

Harper說:「我想這會省下很多時間,因為你會知道所需要的時間,如果你在線上做,會得到一個確定的時間。」

來自西雅圖的Mike,因為要帶孩子回去看病危的岳父,飛機週二晚就要起飛,週一非拿到簽證不可,他贊成採預約制,更希望原先的十年簽證恢復有效。

Mike說:「我認為上網是更好的主意,他們做的一些事情導致案件堆積,首先他們取消所有原先舊的簽證,這些都還在有效期內,為什麼不重新恢復?因為那就是導致許多人流的原因。」

雖然改為預約制,可以不用大排長龍,不過對於預約制可能帶來的一些限制,也引發不少人的憂慮。

吳先生說:「(記者:現在要改成預約制您覺得怎麼樣?)說不來、因為那對老年人來說很難,(為什麼?上網?)手慢啊,你搶不到號,等你搶到了你來不及了,(所以不見得都是好事?)如果你沒急事沒問題,但是有事的話,有急事你怎麼辦?」

胡先生說:「預約制很好啊,但是需要的是每天要增加額度,不然的話預約制一開放的話,我聽說現在已經排到6、7月分了,(又搶不到號?)對。」

至於緊急人道理由,例如家人病危或奔喪,可按照緊急人道事由領事證件申請的綠色通道辦理,不受線上預約的配額限制,簽證申請人須登錄中國簽證在線填表網站,在線填寫並提交簽證申請表,並填妥緊急申請簽證情況說明,還要附上證明材料,發送至sf_visa@csm.mfa.gov.cn,符合資格人士將獲得緊急簽發。

中國簽證在線填表網站COVA: https://cova.mfa.gov.cn/

中國簽證申請在線預約系統網站AVAS: https://avas.mfa.gov.cn

