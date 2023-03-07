駐舊金山中領館宣布3月13日起申請簽證改線上預約（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上週本台報導過，申請中國簽證大排長龍，有些人甚至在前天晚上10點多就開始排隊，露宿街頭，不過這樣的景象很快將不復見，駐舊金山中領館發出重要通知，自3月13日起，申請簽證全面改為線上預約，預約系統則從3月8日正式開放。

週一中午在中國駐舊金山總領事館外，仍有一些排隊人潮，這些都是已經拿到號碼牌，確定可以在週一進入領務大廳辦理的人士。

中領館每天開放150個號碼牌，沒有拿到當天號碼牌的人，就只能回家、明天請早。

習小姐是隊伍最後一位幸運人士，她因為父親住院急著回中國。

習小姐說：「昨天知道，所以昨天晚上連夜準備材料，我沒有想到（能拿到號碼牌），但是我想說來碰碰運氣吧，所以很感激這個（中領館），（記者：所以拿到最後一號？）對對對，很感激工作人員。」

Dan Harper週一是來領取中國簽證的，先前他因為缺件、補件、姓名拼法等因素，分別排了三次長隊才終於辦成。

Harper說：「（記者：這是不是你辦過最難辦的簽證？）肢體上來說事的，或許北韓的簽證實際上最難取得，但是排隊和等待這些（中國簽證）最糟。」

有鑑於申辦中國簽證的人潮不斷，駐舊金山中領館五號發布重要通知，表示自從1月8日，中國政府進一步優化復工復產、商務、留學、探親以及團聚等外籍人士赴華安排以來，中領館簽證受理量持續增加，為了滿足需求，自本月13日開始，一律改採線上預約制，取代當前的親自辦理或代辦方式，申請人或代辦人需要先到中國簽證在線填表網站COVA，填寫申請表格之後，再到中國簽證申請在線預約系統網站AVAS，預約到場辦理時間，才能在預約好的時間到中領館的領務大廳遞件辦理。

有人樂見這項改變。

Harper說：「我想這會省下很多時間，因為你會知道所需要的時間，如果你在線上做，會得到一個確定的時間。」

來自西雅圖的Mike，因為要帶孩子回去看病危的岳父，飛機週二晚就要起飛，週一非拿到簽證不可，他贊成採預約制，更希望原先的十年簽證恢復有效。

Mike說：「我認為上網是更好的主意，他們做的一些事情導致案件堆積，首先他們取消所有原先舊的簽證，這些都還在有效期內，為什麼不重新恢復？因為那就是導致許多人流的原因。」

雖然改為預約制，可以不用大排長龍，不過對於預約制可能帶來的一些限制，也引發不少人的憂慮。

吳先生說：「（記者：現在要改成預約制您覺得怎麼樣？）說不來、因為那對老年人來說很難，（為什麼？上網？）手慢啊，你搶不到號，等你搶到了你來不及了，（所以不見得都是好事？）如果你沒急事沒問題，但是有事的話，有急事你怎麼辦？」

胡先生說：「預約制很好啊，但是需要的是每天要增加額度，不然的話預約制一開放的話，我聽說現在已經排到6、7月分了，（又搶不到號？）對。」

至於緊急人道理由，例如家人病危或奔喪，可按照緊急人道事由領事證件申請的綠色通道辦理，不受線上預約的配額限制，簽證申請人須登錄中國簽證在線填表網站，在線填寫並提交簽證申請表，並填妥緊急申請簽證情況說明，還要附上證明材料，發送至sf_visa@csm.mfa.gov.cn，符合資格人士將獲得緊急簽發。

詳請可請點擊：

中國簽證在線填表網站COVA: https://cova.mfa.gov.cn/

中國簽證申請在線預約系統網站AVAS: https://avas.mfa.gov.cn

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