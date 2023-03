舊金山Ｍarket街以南有百分百可負擔房屋出租

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Market街以南有百分百可負擔房屋出租,現正接受申請。

921 Howard位於Howard街夾五街,總共有151個全新出租單位,其中包括studio開放式單位,一睡房以及兩睡房單位,開放式單位月租1536元至1862元,視乎申請人收入而定,適合一到兩人居住。

一睡房單位月租1615元至2314元,適合一到三人居住;兩睡房單位月租1926元至2765元,適合兩人到五人居住。

所有單位的居住人數,6歲以下兒童不計算在內。

收入限制方面,這棟可負擔房屋為地區收入中位數67%至108%人士而設,一人住戶年收入不可超過104,750元,三人家庭年收入134,700元或以下,五人家庭年收入不可超過161,600元。

申請截止日期是3月24日下午5時,這棟可負擔房屋由非牟利機構TNDC田德隆社區發展中心負責,今年落成,就近公共交通工具,不設停車位,但可停泊200多輛單車,大樓採用電力和太陽能,有免費家居上網服務。

詳情可瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYNuLUAX

