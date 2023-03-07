舊金山Ｍarket街以南有百分百可負擔房屋出租

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Market街以南有百分百可負擔房屋出租，現正接受申請。

921 Howard位於Howard街夾五街，總共有151個全新出租單位，其中包括studio開放式單位，一睡房以及兩睡房單位，開放式單位月租1536元至1862元，視乎申請人收入而定，適合一到兩人居住。

一睡房單位月租1615元至2314元，適合一到三人居住；兩睡房單位月租1926元至2765元，適合兩人到五人居住。

所有單位的居住人數，6歲以下兒童不計算在內。

收入限制方面，這棟可負擔房屋為地區收入中位數67%至108%人士而設，一人住戶年收入不可超過104,750元，三人家庭年收入134,700元或以下，五人家庭年收入不可超過161,600元。

申請截止日期是3月24日下午5時，這棟可負擔房屋由非牟利機構TNDC田德隆社區發展中心負責，今年落成，就近公共交通工具，不設停車位，但可停泊200多輛單車，大樓採用電力和太陽能，有免費家居上網服務。

詳情可瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYNuLUAX

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