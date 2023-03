【KTSF 萬若全報導】

近期雞蛋價格持續高企,一打大雞蛋價格從去年2.35元漲到4.50元,甚麼原因呢?

The Bay Area News Group採訪家禽專家Richard Blatchford博士,關於加州雞蛋價格。

為什麼加州雞蛋這麼貴?部分原因是普遍的通貨膨脹,「投入」的成本已經上漲,雞以玉米為食,因此當穀物價格上漲時,例如由於烏克蘭戰爭,阻礙了該國的出口能力,雞飼料的成本也會上漲。

還有另外兩種力量,真正推動了價格上漲和雞蛋供應,首先是禽流感,今年爆發了大規模的禽流感,另一個是加州12號提案的實施,所有雞蛋都必須由走地母雞生產。

如果擔心禽流感,為什麼不能給雞接種疫苗?如果給禽類接種疫苗,牠們會檢測呈陽性,因為牠們有抗體,沒有辦法知道抗體是自然發生還是生病,國際進出口法規,禁止運輸任何含有抗體的家禽產品。

走地雞令價格上漲,主要跟人工成本有關,很多家禽操作都是自動化,例如母雞在籠內生蛋,雞蛋全部從傳送帶上出來,然後被帶到加工廠,在無籠環境中,母雞在各地下蛋,所以工人必須進去親自收集所有這些雞蛋。

加州曾經是全國第一出產雞蛋的州份,現在排名第十,主要靠中西部產玉米的州進口蛋跟雞肉。

