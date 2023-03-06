【KTSF 萬若全報導】

近期雞蛋價格持續高企，一打大雞蛋價格從去年2.35元漲到4.50元，甚麼原因呢？

The Bay Area News Group採訪家禽專家Richard Blatchford博士，關於加州雞蛋價格。

為什麼加州雞蛋這麼貴？部分原因是普遍的通貨膨脹，「投入」的成本已經上漲，雞以玉米為食，因此當穀物價格上漲時，例如由於烏克蘭戰爭，阻礙了該國的出口能力，雞飼料的成本也會上漲。

還有另外兩種力量，真正推動了價格上漲和雞蛋供應，首先是禽流感，今年爆發了大規模的禽流感，另一個是加州12號提案的實施，所有雞蛋都必須由走地母雞生產。

如果擔心禽流感，為什麼不能給雞接種疫苗？如果給禽類接種疫苗，牠們會檢測呈陽性，因為牠們有抗體，沒有辦法知道抗體是自然發生還是生病，國際進出口法規，禁止運輸任何含有抗體的家禽產品。

走地雞令價格上漲，主要跟人工成本有關，很多家禽操作都是自動化，例如母雞在籠內生蛋，雞蛋全部從傳送帶上出來，然後被帶到加工廠，在無籠環境中，母雞在各地下蛋，所以工人必須進去親自收集所有這些雞蛋。

加州曾經是全國第一出產雞蛋的州份，現在排名第十，主要靠中西部產玉米的州進口蛋跟雞肉。

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