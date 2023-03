美國將加強限制企業在海外投資高科技

【有線新聞】

美中科技戰愈趨白熱化,拜登政府據報以行政命令方式,加強限制美國企業在海外投資,可以用於商業或軍事用途的高科技。

美國財政部和商務部向國會提交的報告指,這個限制海外投資計劃,針對現時未納入出口限制,或未被制裁的企業,以防獲得美國的先進技術。

據報命令並無指明限制企業到中國投資,亦無列明要限制投資的科技,但相信生產超級電腦、先進晶片和人工智能等技術,都屬於限制範圍。

美國企業現時在中國科技領域的投資,並無任何限制。有官員憂慮相關的資金,助長中國取得技術突破。

拜登政府去年10月已經採取措施禁止美國公司,向中國出口先進晶片,和出售生產先進晶片的技術和設備。

彭博報道,拜登政府在星期四公布的預算案會尋求撥款,執行新限制的相關細節。財政部預計在2023財政年度,就需要1000萬美元的開支。

