【KTSF】

駐舊金山台北經文處宣布,將從4月3日起全面開放領務櫃檯,讓民眾親自到場辦理護照及簽證等領務作業,取消疫情以來實施已久的預約規定。

4月3日星期一起,民眾可直接前往經文處辦理相關作業,記得要事先填妥表格,並帶著應備的文件,到二樓領務大廳櫃檯親辦護照、簽證、文件證明等業務。

領務櫃檯開放時間為每星期一至星期五,上午9時至下午1時,按照領取號碼牌的順序辦理,另外郵寄服務照舊,民眾可以利用郵寄方式申辦。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。