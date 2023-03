舊金山外列治文區發生二級火 兩屋損毀

【KTSF】

舊金山(三藩市)Outer Richmond區週日早上發生二級火警,損毀兩間房屋。

週日早上9點前爆發的二級火警,地點是Outer Richmond區40 Avenue 600號路段,靠近Anza街。

UPDATE: FIRE CONTAINED- 2 HOMES DAMAGED- NO INJURIES-

1 DISPLACED 0858 DISPATCHED

0900 ON SCENE

0943 UNDER CONTROL https://t.co/BWOXP4Er67 pic.twitter.com/jXu1rZEbDD — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) March 5, 2023

消防員到場時,發現一座建築物正被大火吞噬,還有電線掉落,立刻在社交媒體上警告當地民眾就地掩護,避免前往該區。

當局出動了約70名消防員,在早上9點45分左右控制住火勢,大火導致兩間房屋損毀,一人無家可歸,沒有傳出人員傷亡,起火原因仍在調查中。

