舊金山日落區有汽車被偷催化轉換器 亞裔車主險被槍擊（視頻）

舊金山(三藩市)日落區發生盜竊汽車催化轉換器的罪案,當亞裔事主嘗試阻止匪徒的時候,匪徒涉嫌開槍,但沒有打中事主。

警方資料顯示,週四清晨6點左右,有匪徒偷竊一輛停在39 Ave夾Noriega街街角Prius汽車的催化轉換器。

負責日落區治安的Taraval分局一名警長對本台表示,亞裔男事主就住在附近,他聽到響聲之後跑出屋外,看到匪徒對他的Prius動手,事主想制止匪徒,但匪徒揮舞一把槍,事主於是走開。

警方說,事主之後聽到一下槍聲,但事主沒有受傷。

警方表示,匪徒是18到21歲的拉美裔男人,開一輛房車。

警方指出,這類汽車催化轉換器盜竊案,豐田Prius和本田Accord經常是匪徒下手的的對象,警方呼籲市民盡量把汽車停在車庫或安全的地方,安裝汽車警報器,以及考慮在催化轉換器刻上名字以及車牌號碼,警方一旦尋回失物,可以歸還給車主。

