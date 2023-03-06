舊金山日落區有汽車被偷催化轉換器 亞裔車主險被槍擊（視頻）

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舊金山（三藩市）日落區發生盜竊汽車催化轉換器的罪案，當亞裔事主嘗試阻止匪徒的時候，匪徒涉嫌開槍，但沒有打中事主。

警方資料顯示，週四清晨6點左右，有匪徒偷竊一輛停在39 Ave夾Noriega街街角Prius汽車的催化轉換器。

負責日落區治安的Taraval分局一名警長對本台表示，亞裔男事主就住在附近，他聽到響聲之後跑出屋外，看到匪徒對他的Prius動手，事主想制止匪徒，但匪徒揮舞一把槍，事主於是走開。

警方說，事主之後聽到一下槍聲，但事主沒有受傷。

警方表示，匪徒是18到21歲的拉美裔男人，開一輛房車。

警方指出，這類汽車催化轉換器盜竊案，豐田Prius和本田Accord經常是匪徒下手的的對象，警方呼籲市民盡量把汽車停在車庫或安全的地方，安裝汽車警報器，以及考慮在催化轉換器刻上名字以及車牌號碼，警方一旦尋回失物，可以歸還給車主。

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