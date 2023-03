美國跨黨派參議員擬提案授權政府禁TikTok

【有線新聞】

美國有跨黨派參議員聯手,計劃提案授權政府禁止外國科技產品進入美國,包括短片分享應用程式TikTok。議員表示擔心TikTok,可能成為宣傳工具。

短片分享應用程式TikTok,在美國政府上周發指引,要求各部門30日內確保聯邦設備刪除TikTok後,可能面臨進一步抵制。

參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納透露,聯同共和黨參議員圖恩,打算本周提出議案授權政府,必要時禁止外國科技產品進入美國,可能包括TikTok。

沃納接受霍士新聞訪問時稱,TikTok收集而非保護美國人數據,而且可能被用作宣傳工具。他關注民眾在平台接收的內容,認為必須有系統地確保必要時能夠禁止這些外國科技,預料周二宣布提交法案。

眾議院外交事務委員會上周已通過授權總統拜登,禁止在全國使用TikTok及其他有安全風險的應用程式,法案有待參眾兩院表決。

歐盟委員會、歐洲理事會和歐洲議會,以及美加政府早前已禁止,在政府或用於公務的電子設備使用TikTok。

中國外交部批評美國限制打壓TikTok等措施,是想維持科技霸權,但無法阻擋中國發展。又回應有報道指,美方憂慮中國貨櫃吊機可能用作收集情報,是草木皆兵。

毛寧:有關說法完全是草木皆兵、誤導美國民眾。中國的發展始終建立在自身力量的基點上,從兩彈一星到載人航天、量子通訊、北斗導航,事實已證明限制、打壓,阻擋不了中國的發展,只會增強中國自力自強、科技創新的決心和能力。」

