聖荷西攤販賣烤肉被人襲擊 華裔男子疑涉案被捕

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西近日來發生街上擺攤做生意的人被人襲擊的事件,當中一起事件的當事人,將遇襲事件拍攝下來,而涉嫌施暴的華裔男子也被警方逮捕。

2月18日上午大約10點多,受害人在Old Bayshore Highway 1400號路段擺攤賣烤肉,畫面中可以看到,一名男子手持棒球棍衝著而來,說要受害人離開,並問受害人為什麼不離開。

這名男子還指受害人擺攤犯法,還以「非法」或「罪犯」來形容受害人,這名男子甚至拿起一罐打火機油指向受害人。

這名男子隨後進入受害人的貨車中,企圖將貨車開走,最後走出車外,直接將棒球棍打在受害人身上。

警方在事件中,逮捕了43歲Ho音譯姓何的男子,指他涉嫌以致命武器襲擊他人和意圖劫車。

被捕的男子之後發表聲明表示,自己父親在44年前移民來美國創業,受害人在家庭開的汽車零件店外頭擺攤,但對自己如何對待受害人感到後悔,並無法解釋自己的行為,感到羞辱,並承諾不會重犯。

除了涉案男子遭到警方逮捕之外,事件曝光之後,汽車零件店在商業點評網站Yelp也出現上千個負評。

