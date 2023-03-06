聖荷西攤販賣烤肉被人襲擊 華裔男子疑涉案被捕

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西近日來發生街上擺攤做生意的人被人襲擊的事件，當中一起事件的當事人，將遇襲事件拍攝下來，而涉嫌施暴的華裔男子也被警方逮捕。

2月18日上午大約10點多，受害人在Old Bayshore Highway 1400號路段擺攤賣烤肉，畫面中可以看到，一名男子手持棒球棍衝著而來，說要受害人離開，並問受害人為什麼不離開。

這名男子還指受害人擺攤犯法，還以「非法」或「罪犯」來形容受害人，這名男子甚至拿起一罐打火機油指向受害人。

這名男子隨後進入受害人的貨車中，企圖將貨車開走，最後走出車外，直接將棒球棍打在受害人身上。

警方在事件中，逮捕了43歲Ho音譯姓何的男子，指他涉嫌以致命武器襲擊他人和意圖劫車。

被捕的男子之後發表聲明表示，自己父親在44年前移民來美國創業，受害人在家庭開的汽車零件店外頭擺攤，但對自己如何對待受害人感到後悔，並無法解釋自己的行為，感到羞辱，並承諾不會重犯。

除了涉案男子遭到警方逮捕之外，事件曝光之後，汽車零件店在商業點評網站Yelp也出現上千個負評。

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