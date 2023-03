男疑犯被指在Palo Alto威嚇兩人 涉嫌觸犯仇視罪行被捕

【KTSF】

南灣Palo Alto市警方上週五早上在市中心拘捕一名男子,他涉嫌在兩宗事故中威嚇坐在車中的受害人,並叫其中一人「返回你的國家」,他涉及的控罪包括仇視罪行。

其中一宗案件在3月3日早上發生,警方於早上9時29分接報,指在University大街200號附近路段,有人涉嫌向一名來自阿塞拜疆、年約40餘歲的男子揮舞利器,受害人報稱聽到疑犯向他說:「返回你的國家」。

警方在接報後趕到現場,在Emerson街500號路段發現疑犯,他見到警員後一度逃走,但最終被警員拘捕。

警方經調查後稱,受害人當時把車停在Emerson街400號路段,其間駕駛一輛白色2017年型號的GMC客貨車的疑犯,把車停在受害人前面,疑犯之後下車,突然手持一件黑色物品拍打受害人的車窗,受害人當時估計疑犯手持摺刀。

受害人稱與疑犯素未謀面,疑犯當時指控受害人跟蹤他,並向他高叫「返回你的國家」、「我們不願見到你」、「離開我們的國家」。

受害人見狀按下車窗,打算問疑犯他有甚麼不滿,疑犯突然向他吐口水,受害人接著駕車離開大約一個街口,再把車停下,但疑犯尾隨他,受害人於是報警。

警方在搜查疑犯的汽車後發現一個指節銅套(brass knuckles),但沒有發現利刀,估計疑犯當時是手持這個物品騷擾受害人。

在警方調查這宗案件時,有另一名受害人向警方報案,指他在車中被同一名疑犯騷擾,地點在Lytton大街夾Ramona街。

受害人年約30餘歲,並不認識疑犯,疑犯當時叫他按下車窗,然後指控受害人跟蹤他,並叫受害人步出車外,受害人拒絕時,疑犯企圖拳擊受害人,但失手,疑犯接著擊破受害人汽車左側的後視鏡,過程中,疑犯並沒有說出歧視性的言論。

懷疑涉案的35歲疑犯Ambrose Jamari Ochola已被捕,居於Walnut Creek,他涉嫌觸犯仇視罪行、毆打、拒捕、襲擊、刑事破壞等罪名被扣查。

