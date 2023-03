【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市府的電腦系統,上個月遭到勒索軟件入侵,有黑客組織承認發動攻擊,並已外洩部分保密資料。

自從在2月初,入侵市府的電腦系統後,黑客一直持有竊取得來的保密資料,造成市府部分服務延誤或故障。

有小商業老闆表示沒法交稅,並擔心會因為遲交而被罰款。

一間餐廳老闆表示,作為小商業,手頭上已經有很多煩惱要顧及,而現在還要擔心這個問題。

另一方面,奧克蘭市府正調查有什麼資料被竊取及被公開,並會通知個人資料外洩的當事人。

