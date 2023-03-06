華裔房東遇惡租客 租金收不到房子還被破壞（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

房東遇到惡房客，租金收不到時有所聞，一名華裔房東跟本台分享慘痛經驗，不但收不到租金，房子還被破壞。

住在灣區的，一年多前在首府沙加緬度買了一棟小房子，本身就是藝術音樂愛好者的她，將房子布置得十分典雅，打算做短期出租，但某些因素，讓她決定先出租半年或一年，沒想到卻是惡夢的開始。

趙荷說：「當時有一個婦女帶著三個小孩過來，她說她是有政府資助，我在想有政府資助也許會比較好，可是她進來以後，就態度完全不一樣了，就改變了，剛開始非常客氣，搬進去以後就變得很兇，就含有威脅語言，說要告我什麼的，很多事情讓我蒙了，好像為什麼她完全變了一個人。」

趙荷說，這位房客搬進來沒多久，就說要退租，要趙荷退還她第一個月的租金加訂金，趙荷也發現此人不對盤，立刻答應，但是接下來對方卻是賴著不走。

趙荷立刻找律師來驅逐房客，沒想到過程十分冗長，整整花了將近一年，才把房客趕走，但是她的房子已經面目全非。

趙荷說：「把這個房子，也是做了很多的破壞，也應該是刻意的破壞，或者是沒有時間整理，但是我的房子的地基，因為她在室內灑水，造成很多的損傷。」

趙荷說，這11個月，房客沒交一次租金，她自己還得花律師費，她怪自己疏忽，沒有做租客的背景調查。

趙荷說：「我知道她有這個問題之後，我才去調查她的背景，就發現她以前有偷竊的紀錄，以前有像這樣子類似的紀錄，所以對她來講這個過程不陌生，我就疏忽了如果我當初調查背景，我就知道她在幾年前就曾經被房東驅逐過，可是為什麼我沒有做調查，也是我自己的疏忽。」

趙荷說，自己當了房東之後，才知道在加州當房東有多麼不容易，因為法律幾乎都是站在租客這一邊，法官似乎也比較同情租客。

趙荷說：「現在經濟不景氣，身為投資者，在投資房子的時候，多做一些預備，多做一些調查，確定說這個人工作穩定，不然說整個過程可以拖得很長，因為看政府動作有多快，其實我上交了法律文件，可是並不代表說他們動作會那麼快，所以整個過程並不是說，不見得是租客不願意搬走，而是整個過程就會拖得很長。」

趙荷說有朋友，整個過程拖了七八年，才把惡房客趕走。

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