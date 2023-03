華裔房東遇惡租客 租金收不到房子還被破壞（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

房東遇到惡房客,租金收不到時有所聞,一名華裔房東跟本台分享慘痛經驗,不但收不到租金,房子還被破壞。

住在灣區的,一年多前在首府沙加緬度買了一棟小房子,本身就是藝術音樂愛好者的她,將房子布置得十分典雅,打算做短期出租,但某些因素,讓她決定先出租半年或一年,沒想到卻是惡夢的開始。

趙荷說:「當時有一個婦女帶著三個小孩過來,她說她是有政府資助,我在想有政府資助也許會比較好,可是她進來以後,就態度完全不一樣了,就改變了,剛開始非常客氣,搬進去以後就變得很兇,就含有威脅語言,說要告我什麼的,很多事情讓我蒙了,好像為什麼她完全變了一個人。」

趙荷說,這位房客搬進來沒多久,就說要退租,要趙荷退還她第一個月的租金加訂金,趙荷也發現此人不對盤,立刻答應,但是接下來對方卻是賴著不走。

趙荷立刻找律師來驅逐房客,沒想到過程十分冗長,整整花了將近一年,才把房客趕走,但是她的房子已經面目全非。

趙荷說:「把這個房子,也是做了很多的破壞,也應該是刻意的破壞,或者是沒有時間整理,但是我的房子的地基,因為她在室內灑水,造成很多的損傷。」

趙荷說,這11個月,房客沒交一次租金,她自己還得花律師費,她怪自己疏忽,沒有做租客的背景調查。

趙荷說:「我知道她有這個問題之後,我才去調查她的背景,就發現她以前有偷竊的紀錄,以前有像這樣子類似的紀錄,所以對她來講這個過程不陌生,我就疏忽了如果我當初調查背景,我就知道她在幾年前就曾經被房東驅逐過,可是為什麼我沒有做調查,也是我自己的疏忽。」

趙荷說,自己當了房東之後,才知道在加州當房東有多麼不容易,因為法律幾乎都是站在租客這一邊,法官似乎也比較同情租客。

趙荷說:「現在經濟不景氣,身為投資者,在投資房子的時候,多做一些預備,多做一些調查,確定說這個人工作穩定,不然說整個過程可以拖得很長,因為看政府動作有多快,其實我上交了法律文件,可是並不代表說他們動作會那麼快,所以整個過程並不是說,不見得是租客不願意搬走,而是整個過程就會拖得很長。」

趙荷說有朋友,整個過程拖了七八年,才把惡房客趕走。

