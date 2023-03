影評：娛樂性強的拳擊系列電影《金牌拳手3》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

自1976年開始的《Rocky》到2015年開始的《Creed》。這套拳擊系列電影,還能否激起觀眾到戲院看戲的吸引力?

有過輝煌拳擊事業的Adonis Creed,過著半退休狀態,一家三口的安穩生活。拳擊館這時來了一個似曾相識的面孔。他是和Adonis 有一段歷史的Damian。原來2002年的一個晚上,當時在拳擊圈崛起的Damian,和年幼的Adonis 捲入一起暴力事件,導致Damian 坐牢18年。剛出獄的他,要Adonis 給他一個參賽機會。基於內疚Adonis 安排讓他和一個拳王較量,Damian 也藉機會證明自己,縱然他拳擊方式,存在犯規邊緣的打法。

在取得勝利之後,Damian 也要Adonis 知道,在監獄中的18年,怎樣眼睜睜看著別人過著他渴望的生活。Adonis 眼看自己的內疚與心軟,締造出一個拳台上的惡魔。他因此也必須再一次上台,把正義帶回拳擊世界中。

從上世紀70年代開始的《Rocky》,這個拳擊世界中的故事,已經是系列電影中的第九部。要如何帶有新鮮感,已經是極大的挑戰。這次換來導演影片的,也是飾演Adonis 的Michael B. Jordan。形象尤其討好的他,除了給予影迷所期盼的拳擊鏡頭,在製造出劇中反派人物的起源,其實也出自電影的主要人物

帶有製造出來的問題,需要自己解決的意念。

而劇中人物從成家後,事業進入穩定階段。人物對家庭的責任,也有成熟的描繪。在動作片中,看起來可能比較低調,但也突顯種種的對決。目的還是會從榮耀,演變到更有意義的打鬥目的。

《金牌拳手3 Creed III》娛樂性強。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.mgmstudios.com/creed-iii/

“Creed III” Review: Giving fans what they want and more

“Screening Room” reviews “Creed III”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.mgmstudios.com/creed-iii/

Now in theatres